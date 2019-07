Lande beskylder Venezuela for tortur og drab på officer

En række lande beskylder Venezuela for tortur og drab af en flådeofficer.

Deriblandt USA og Lima-gruppen, der består af 12 latinamerikanske lande samt Canada.

- Officeren døde, mens han var i varetægt af Maduros banditter og deres cubanske rådgivere, hedder det en udtalelse fra USA's udenrigsministerium.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Flådeofficeren Rafael Acosta Arevalo døde lørdag på et hospital i Caracas efter at have været i regimets varetægt.

Sammen med 12 andre blev han 21. juni pågrebet af bevæbnede mænd og beskyldt for at have deltaget i et mislykket statskup mod præsident Nicolas Maduro.

Da han en uge senere blev fremstillet for en militærdomstol, bar han ifølge AFP tydelige mærker efter tortur og besvimede i lokalet, før høringen var gået i gang.

Derefter beordrede dommeren ham overført til et hospital, hvor han døde lørdag.

Forsvarsministeriet i Venezuela bekræftede søndag i en erklæring, at flådeofficeren var død "selv om han fik den nødvendige medicinske behandling". Ministeriet nævner ikke dødsårsagen.

I et interview med en tv-station i Miami i USA i weekenden beskyldte officerens hustru, Waleska Perez, styret for have dræbt ham.

- De udsatte ham for så meget tortur, at de dræbte ham, sagde hun i et interview fra Colombia ifølge Reuters.

- Det er ikke første gang, at Maduros regime har anvendt vold mod dets politiske fanger, hedder det i erklæringen fra det amerikanske udenrigsministerium.

Lima-gruppen fordømmer "drabet" af Acosta og opfordrer FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, til at gå ind i sagen.

Bachelet, der fra 2006 til 2010 var præsident i Chile, var for nylig i Venezuela for at undersøge påstande om brud på rettigheder som for eksempel vilkårlige anholdelser.

Med Maduro ved roret som præsident er Venezuelas økonomi næsten kollapset. Millioner af indbyggere har de seneste år forladt det engang så velstående land, hvor der ifølge flere medier er udbredt mangel på medicin og fødevarer.