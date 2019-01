Landejere i Texas nægter at flytte sig for Trumps mur

Selv hvis Donald Trump skulle lykkes med at få finansieret en mur ved grænsen til Mexico, så venter der tilsyneladende flere kampe forude for den amerikanske præsident og hans administration.

I hvert fald har flere landejere i den amerikanske delstat Texas givet udtryk for, at de ikke har tænkt sig at give plads til muren.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

AP har blandt andre snakket med Eloisa Cavazos. Hun ejer et stykke jord ved floden Rio Grande, der adskiller USA og Mexico i Texas.

- De kunne give mig en billion dollar, og jeg ville stadig ikke tage imod dem. Det handler ikke om penge, siger hun.

Mange andre i området har ifølge AP hyret advokater.

Det sker for at være klar til at bekæmpe den amerikanske administration, der forventes at overtage ejendom gennem ekspropriation, hvis den sikrer sig finansiering til at opføre muren.

Ekspropriation betegner et ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom.

Donald Trump har torsdag planlagt et besøg i grænsebyen McAllen.

Der bor 143.000 indbyggere i byen, og mange af dem kan ikke genkende det dystre billede, som Trump maler af situationen ved grænsen.

Blandt dem er 38-årige Seby Haddad, der arbejder i en bank i byen.

Ifølge ham har det lokale samfund i McAllen vokset sig større og bedre på grund af immigration og ikke til trods for det.

- Den (muren, red.) løser ikke noget problem. Det er en forældet tankegang, siger Seby Haddad til nyhedsbureauet Reuters.

Heller ikke Alex Flores, en lokal bartender, er enig med Trump i, at der er en 'krise' ved den mexicansk-amerikanske grænse.

- Jeg har boet her hele mit liv, og jeg har aldrig set nogen krise. Vi har aldrig haft problemer med karteller, der kommer og skaber kaos, siger 27-årige Alex Flores til Reuters.