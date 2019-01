Landet stadig lukket ned: Trump vil have sin mur

Trump er ikke interesseret i at indgå et kompromis, og derfor må amerikanerne leve med et delvist nedlukket statsapparat, indtil præsidenten får sin mur

Natten til onsdag fattede præsident Donald Trump teleprompteren og holdt tale for sit folk.

Årsagen til talen var, at landet er omfattet af en shut-down, hvor store dele af den offentlige sektor er lukket ned, og de, som er på arbejde, ikke får løn.

Trump er ikke klar til at lade de republikanske politikere i Kongressen godkende det budget, som begge partier ellers blev enige om for en måned siden.

Den delvise nedlukning betyder, at flere end 400.000 offentligt ansatte er blevet beordret til at møde på deres arbejde uden løn. 380.000 andre er blevet sendt på orlov.

De offentligt ansatte får ikke deres løn, før Trump får sin mur, hvis det står til præsidenten.

Holder hvad han lover

Hvorfor er det lige, at Trump ikke vil stoppe denne shut-down og give folk deres løn.

Svaret er ganske simpelt. Han gav et valgløfte i 2016, som han nu vil have indfriet. Trump VIL have sin mur på grænsen mellem USA og Mexico, om så det skal koste hans vælgere deres løn.

- Vi har at gøre med en præsident, der tænker, at alt, hvad han giver Demokraterne, er et nederlag for ham. Han skal have sin mur uden at give noget igen. Trump er ikke interesseret i at indgå et kompromis, forklarer Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på Kongressen.com.

Vælgere vil gå langt

Muren mellem USA og Mexico er noget, Trump har lovet sine vælgere, og derfor mener Philip Christian Ulrich, at vælgerne er klar til at gå langt, for at deres præsident kan rejse en mur.

- Når vælgergruppen begynder at blive ramt på pengepungen, så vil det blive interessant at se, hvor loyale de er i sidste ende. For nu skal vælgerne til at have udbetalt deres restskat, penge fra sygeforsikringen og den slags. Det er penge, som folk har regnet ind i deres budgetter, og derfor vil de komme til at protestere, når de ikke bliver sat ind på deres konto i løbet af januar, siger han.

- Trump har ifølge en undersøgelse fra Gallup opbakning fra 90 procent af den republikanske vælgergruppe. Derfor kan republikanerne i Kongressen ikke bare gå imod hans udsættelse af den her shut-down, da det er dem, der vil blive straffet ved ikke at blive genvalgt i 2020, fortæller Philip Christian UIrich.

Røgslør?

Talen til nationen og det store fokus på muren kommer meget behændigt for Trump. De sidste par dage er det kommet frem, at russerne var indblandet i den amerikanske valgkamp i 2016.

Ifølge specialanklager Robert Mueller, der står i spidsen for en undersøgelse af mulige forbindelser mellem den daværende præsidentkandidats stab og russiske agenter, gav Trumps kampagnechef, Paul Manafort, data til russiske spioner i 2016.

- Det her kunne godt være et røgslør fra Trumps side, for han nægter at tale om den eventuelle russiske indblanding. Og når han taler om muren, så er det på den, folk lægger deres fokus på, forklarer Philip Christian Ulrich.

Demokraterne: Trump holder nationen som gidsel USA's præsident har 'opfundet' en grænsekrise i sit forsøg på at få opfyldt sit hedeste valgløfte - en grænsemur mod Mexico. Det mener Demokraternes formand i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, efter at Donald Trump kaldte situationen ved den sydlige grænse 'en nødsituation'. - Præsident Trump skal stoppe med at holde det amerikanske folk som gidsel, og han skal stoppe med at opfinde en krise og genåbne regeringen. Sådan lød det blandt andet fra Pelosi som svar på præsidentens tale. I talen krævede Trump finansiering til den omstridte grænsemur. Samtidig understregede han, at han var villig til fortsætte den delvise nedlukning af statsapparatet, indtil han får sin vilje. Demokraternes ledelse i Kongressen, Chuck Schumer og Nancy Pelosi. Foto: AP Dele af den offentlige sektor i USA har været lukket ned siden 22. december. Nedlukningen er blevet en realitet, fordi Demokraterne afviser at øremærke penge til grænsemuren, og Trump nægter at underskrive et budget uden. Budgetkrisen betyder, at tusindvis af offentligt ansatte er tvunget på arbejde uden løn. Et tilsvarende antal er blevet nødt til at gå på orlov. Der har ellers været flere kompromisforslag uden penge til muren på bordet med støtte fra begge partier i Kongressen, men indtil nu har Trump stået fast på sit krav. Chuck Schumer, Demokraternes leder i Senatet, tog efter præsidentens tv-tale plads ved sin partifælle Nancy Pelosis side i et svar til præsidenten. Lige som Pelosi mener han, at præsidenten manipulerer med fakta for at få sin mur. - Præsidenten har valgt frygt i stedet for fakta, siger Chuck Schumer og tilføjer: - Han har lige brugt Det Hvide Hus til at opfinde en krise, indgyde frygt og fjerne opmærksomheden fra kaosset i sin administration. (Ritzau)

Trump i tale til nationen: - Hvor meget blod skal vi miste