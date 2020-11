Lang krig mod brevstemmer

The Donald varsler krig mod brevstemmer - den har allerede været i gang længe

Det republikanske parti har i ugevis bekæmpet brevstemmer som legitime ved nattens præsidentvalg.

Det kan derfor ikke overraske, at præsident Donald Trump fortsætter dén kamp i sin tale onsdag morgen dansk tid.

- Vi går til den amerikanske højesteret. Vi ønsker, at alle afstemninger skal stoppe. Vi ønsker ikke, at de finder nogen afstemninger kl. fire om morgenen og føjer dem til listen, lyder det fra Trump for kort tid siden.

Adskillige steder rundt omkring i det store land har republikanerne allerede haft gang i advokater og jura for at påvirke valgets udfald.

Mest aktuelt har republikanere i Pennsylvania allerede inden et resultat gjort det juridiske forarbejde, som kan føre til to retssager, skriver AP.

I den ene sag er sølle 49 stemmer på spil. Delstatens øverste valgembedsmand nedtoner da også sagen.

Men den juriske armlægning tegner ikke desto mindre et billede af republikanernes bestræbelser. Deres utilfredshed handler om, at valgtilforordnede har hjulpet vælgere med at brevstemme.

Et af de steder, hvor juraen allerede har været på spil, er Clark County i Nevada - en af de svingstater, hvor valget stadig ikke er afklaret.

Clark County huser storbyen Las Vegas og 70 procent af delstatens vælgere.

Republikanerne tabte blot dagen før valget ved en lokal domstol - og fik dermed ikke mulighed for at stikke en kæp i hjulet på stemmeoptællingen i Las Vegas, som er demokratisk kerneland.

Delstatens chefanklager udtalte dagen før valget glæde ved afgørelsen:

- Præsidentens bevidste forsøg på at underminere Nevadas valg er endnu en gang mislykket, udtalte Aaron Ford, ifølge NPR dagen inden valgdagen.

- Dagens afgørelse gør det klart, at der er en ordentlig procedure til at overvåge et valg, som selv præsidenten skal følge, og det er helt sikkert en sejr, lød det.

Konkret var republikanerne i spillestaten utilfredse med anden og tredje kontroloptælling. De forlangte blandt andet kameraer, som skulle holde øje med optællingsprocessen.