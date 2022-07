Langer ud efter Johnson: 'Det er slut'

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har tilsyneladende flere liv end en kat.

I hvert fald har han overlevet flere politiske stormvejr end de fleste, men dråben, der får bægeret til at flyde over, faldt tirsdag aften, hvis man spørger britiske medier.

Her forlod både finansministeren og sundhedsministeren deres poster, mens de smækkede med døren og understregede deres manglende tillid til premierministeren.

Og onsdag har også den britiske børne- og familieminister trukket sig.

Boris Johnson var tirsdag hurtig til at udpege afløsere for ministrene, mens han holder fast i sin egen post.

Gennemgående løgne

Men det er en helt klar fejl, lyder det i dagens leder fra den store traditionelt konservative britiske avis The Times under overskriften 'Game Over'.

'For hver dag han forbliver på posten, bliver fornemmelsen af kaos forstærket. For nationens skyld bør han gå af,' skriver avisen blandt andet.

Boris Johnson overlevede ellers en mistillidsafstemning i partiet i starten af juni, men med de to ministres afgang tirsdag og en række andre skandaler i bagagen vurderer mediet, at det er tid til at gøre en ende på Johnsons tid som premierminister.

'Det, der har bragt hr. Johnson i denne position, er den samme karakterbrist, som har præget hele hans karriere: Hans gennemgående løgne og åbenlyse tilsidesættelse af det kodeks og de spilleregler, der nødvendigvis følger med et liv i offentlighedens søgelys,' skriver The Times i lederen og refererer blandt andet til den seneste sag, der var med til at føre til de to ministres afgang.

Befolkningen holdes for nar

Her havde parlamentsmedlemmet og vicegruppelederen Chris Pincher trukket sig efter seksuelt upassende adfærd på en bytur. Boris Johnson hævdede, at han ikke kendte noget til beskyldningerne, hvilket det dog siden viste sig, at han gjorde. Johnson påstod efterfølgende, at han havde glemt, at han havde fået det at vide.

'Som med Johnsons evigt ændrende forklaring om festerne i Downing Street, hvor han og hans stab så stort på deres egne nedlukningsregler, ved befolkningen, hvornår de bliver holdt for nar,' skriver The Times.

'Der er stadig tid, hvis de handler hurtigt, til at Det Konservative Parti med et ærligt, respekteret og ansvarligt lederskab kan genvinde sit omdømme og vinde det næste parlamentsvalg. Med Johnson ved roret er der ingen chance,' slutter lederen.

Britiske medier spekulerer i, om der onsdag vil komme mere uro i den britiske regering, som måske i sidste ende kan tvinge Johnson til at trække sig.

Senere onsdag skal Boris Johnson atter i den varme stol, når han kommer i centrum i det britiske Underhus til premierministerens spørgetime klokken 13 dansk tid. Vi følger spørgetimen live her på Ekstra Bladet.