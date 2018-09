Lars efter enormt antiklimaks: - Jeg er bange for det ender som sidste gang

Sverigedemokraterne stormede frem ved gårsdagens Riksdagsvalg. Alligevel er skuffelsen til at få øje på blandt en af partiets kernevælgere

- Det ser ud til Sverigedemokraterna får et kanonvalg.

Sådan lød det fra den pensionerede civilingeniør og trofast støtte af Sveriges indvandre kritiske parti Sverigedemokraterne, Lars Sandstorm, da Ekstra Bladet i midten af august mødte ham i ghettoen Frölunda udenfor Göteborg.

Natten forinden var omkring 100 biler i bydelen blevet brændt af i voldsomme uroligheder og Sveriges politiske ledere flokkedes til Frölunda for at tage afstand fra urolighederne.

Mere end 100 biler blev natten til den 13. august sat i flammer rundt omkring i Sverige. Værst gik det udover Göteborgforstaden Frölunda. Utilpassede unge med anden etnisk baggrund end svensk mistænkes for at stå bag. Foto: Ritzau Scanpix

Sverigedemokraternes leder Jimmie Åkesson havde svært ved at skjule smilet. Det samme havde Sverigedemokraternes støtter i Frölunda, der forventede et kanonvalg.

Antiklimaks

Men dagen efter valget er smilende forsvundet.

For selvom Sverigedemokraterne gik 4,7 procentpoint frem fra i 2014 at få 12,9 procent af stemmerne til ved valgt i går at få 17,6 procent, er der langt fra tilfredshed hos hverken Åkesson eller SD-vælgerne.

- Det er et antiklimaks. Man havde forventet, at Sverigedemokraterne fik mere end 20 procent af stemmerne. Nu er jeg bange for, det ender som efter det seneste valg, siger Lars Sandstorm til Ekstra Bladet i dag.

Lars Sandstorm er pensioneret civilingeniøer. Foto: Mogens Flindt

Den pensionerede civilingeniøer henviser til den politiske ørkenvandring Sverigedemokraterne har været på i den svenske Riksdag de seneste fire år.

På trods af at partiet de seneste fire år har været det tredje største i Riksdagen, har Sverigedemokraterne stort set været uden parlamentarisk indflydelse.

Det er noget pjat

Ingen af de øvrige svenske partier har ville samarbejde med dem. De har ikke været stuerene.

- Det er noget pjat og voldsomt udemokratisk. Sverigedemokraterne og deres vælgere beskyldes for at være racister. Men jeg er ikke racist. Jeg er realist. Vi bliver nød til at gøre noget ved de problemer, den fejlslagne integration har medført, siger Lars Sandstorm.

Jimmie Åkesson forsøgte søndag aften at holde humøret højt, selvom resultatet ikke blev så godt som ventet. Foto: ANDERS WIKLUND/Ritzau Scanpix

Men på trods af, at Sverigedemokraterne ikke fik den jordskredssejr, som meningsmålinger og kommentatorer fra ind- og udland havde spået, mener Lars Sandstorm ikke, at Jimmie Åkeson har gjort det dårligt i valgkampen.

- Jimmi Åkeson har som sådan gjort det godt i denne valgkamp. Han er rolig og lader sig ikke frustrere. Det er et stærkt karaktertræk. Når de andre kalder ham for racist, tager han det med ophøjet ro. Han har gjort det godt, lyder det fra den svenske vælger.