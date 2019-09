Lars Løkke afslører nyt projekt

Lars Løkke Rasmussen har kastet sig over et nyt projekt.

Det afslører han på sin Instagram-profil.

'Bruger nogle dage i Sverige på at få hul på en bog, jeg længe har haft i tankerne. God søndag,' skriver den tidligere formand for Venstre.

På det sociale medie har han lagt et billede op fra Högaryd i Sverige, hvor Lars Løkke Rasmussen har en ødegård med nogle venner. Det er her, han flere gange har søgt tilflugt, når presset har været stort i Danmak. Blandt andet fandt Ekstra Bladet ham også her for nogle uger siden, da han havde trukket sig som formand for Venstre.

Det tyder på, at Lars Løkke Rasmussen er gået i gang med at skrive en bog, men ud fra den korte tekst kan man strengt taget ikke konkludere, at det er tilfældet.

Hvad bogprojektet nærmere går ud på, eller hvor lang tid han har tænkt sig at bruge i Sverige, skriver han ikke noget om.

Ødegården i Halland, hvor Lars Løkke Rasmussen lige nu opholder sig. FOTO: Per Rasmussen

Lars Løkke er taget til Sverige dagen efter, hans afløser som formand for Venstre blev fundet ved et ekstraordinært landsmøde i Herning.

For cirka 20 timer siden lagde Lars Løkke en video fra Nyhavn, København, op på sin Facebook-side, hvor han ønsker Jakob Ellemann-Jensen tillykke med den nye post som formand for Venstre.