Lars Løkke om Paludan-stunt: - Skamfuldt!

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) kalder det 'skamfuldt' og 'beskæmmende', at Rasmus Paludan har brændt koranen af i Sverige og dermed medvirket til at vende Tyrkiets holdning i negativ retning over for det svenske medlemskab af Nato.

Det siger Løkke i forbindelse med EU-udenrigsministermødet i Bruxelles mandag.

Udtalelserne kommer, efter at Tyrkiets præsident Erdogan mandag meddelte, at Sverige ikke længere skal regne med Tyrkiets opbakning til at blive medlem af Nato.

- Vi har en dansk-svensker i Paludan, som fører sig frem. Det har vi selv oplevet i dansk sammenhæng. Nu er det så i Sverige, han turnerer. Det er skamfuldt, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han mener dog ikke, at Danmark eller Sverige kunne have grebet ind over for Paludans koranafbrænding. Det ville være i strid med ytringsfriheden i begge lande.

Løkke lægger i stedet op til, at der skal laves en diplomatisk indsats for at genskabe forholdet til Tyrkiet.

- Det kommer med en pris at leve i et åbent demokrati, hvor der er ytringsfrihed. Der må man skille tingene ad. Og der er det selvfølgelig en opgave for os alle sammen at forklare vores tyrkiske venner, hvordan vilkårene er i et åbent demokrati, siger Lars Løkke Rasmussen.

Trods den anspændte situation, der har ført til protester med afbrænding af det svenske flag i Istanbul, tror Løkke dog fortsat, at det vil lykkes at forklare Tyrkiet, at koranafbrændingen ikke skal ses som et udtryk for Sveriges holdning til Islam eller Tyrkiet.