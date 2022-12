Lars Løkke Rasmussen ansætter journalist som særlig rådgiver

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har ansat Karen Clement som særlig rådgiver, der skal hjælpe med det regeringspolitiske arbejde.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge udenrigsministeren har den nyansatte rådgiver, kommer fra en stilling som chef for PR og kommunikation i Netcompany, 'stor analytisk kapacitet' og erfaring med både udenrigs- og sikkerhedspolitik.

- Derfor er jeg meget glad for, at hun har takket ja til at blive særlig rådgiver for mig.

- Jeg er sikker på, at Karen bliver en dygtig rådgiver, og jeg ser frem til samarbejdet med Karen og andre gode kræfter i Udenrigsministeriet, siger han i pressemeddelelsen.

Karen Clement er uddannet journalist.

Tidligere har hun været pressechef i Forsvarsministeriet og ledende pressesekretær i Statsministeriet og reporter på TV2.

Hun er tiltrådt stillingen som særlig rådgiver tirsdag.

Lars Løkke Rasmussen må ansætte tre særlige rådgivere i alt.

Både forsvars- og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og statsminister Mette Frederiksen (S) har ansat deres særlige rådgivere.

Jakob Ellemann-Jensen har ansat Jakob Ullegård og Rasmus Bebe. Begge er hentet i Venstre.

Ullegård kommer fra en stilling som sekretariatschef i Venstre. Bebe har været ansat i Venstre siden august 2020. Tidligere har han været seniorrådgiver i kommunikationsbureauet Radius.

Mette Frederiksen har ansat Martin Justesen som stabschef i Statsministeriet og Nana Zarthine Christensen som særlig rådgiver. Statsministeren har mistet sin anden særlige rådgiver, Sofie Findling, der er stoppet efter lidt mere end to år i jobbet.