Lars Løkke stoppet som formand i Løkkefonden

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er stoppet som formand for Løkkefonden.

I stedet er det hans datter, Lisa Løkke Rasmussen, der skal drive fonden videre.

Det oplyser Moderaternes pressechef, Stefan Hvenegaard, til mediet Finans.

- I lighed med sidste gang Lars Løkke Rasmussen var minister, er han trådt tilbage som formand for Løkkefonden, lyder det fra Stefan Hvenegaard i en mail til Finans.

Udenrigsministerens fond arbejder for at bringe unge drenge væk fra kanten og ind i fællesskabet.

Da Lars Løkke Rasmussen blev statsminister i 2015, overlod han formandskabet i Løkkefonden til sin kone, Sólrun Jákupsdóttir Rasmussen.

I maj 2022 genoptog han dog arbejdet i fonden som bestyrelsesformand.

Lars Løkke Rasmussen forlod også sit job som speciel seniorrådgiver hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, da han blev udnævnt til udenrigsminister.

Det er tidligere blevet diskuteret, hvorvidt det igennem Løkkefonden har været muligt at købe sig til en plads i Lars Løkke Rasmussens kalender.

Det skete, da det tilbage i 2014 kom frem, at Akademikernes A-kasse aftalte at donere 50.000 kroner til Løkkefonden. Samtidig blev der aftalt et møde mellem a-kassens direktør og Lars Løkke Rasmussen, der dengang var Venstre-formand.

Lars Løkke Rasmussen afviste dengang, at det var et problem - med henvisning til, at han på tidspunktet ikke var minister.

Løkkefonden blev stiftet i 2012 af blandt andre Lars Løkke Rasmussen. Fonden afholder blandt andet særlige undervisningsforløb for drenge med faglige udfordringer i skolen.

Den tidligere statsminister har også været kaldt i samråd i forbindelse med en donation til Løkkefonden fra de såkaldte kvotekonger inden for fiskeriet.