Lars Løkke vil have godkendt sit parti

Den tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har bedt om at få godkendt sit parti, Moderaterne, under partibogstavet M til næste folketingsvalg.

Det oplyser han på Twitter onsdag aften.

- Moderaterne har nu indsamlet 25.968 vælgererklæringer, så jeg har bedt Indenrigsministeriet om at lukke indsamlingen og godkende Moderaterne som opstillingsberettiget til næste folketingsvalg under partibogstavet M.

- Dermed er det bragt på plads, og vi er et stort skridt nærmere partiets stiftelse den 5. juni 2022, skriver han på Twitter.

Formelt skal Moderaterne godkendes af Indenrigs- og Boligministeriet. Men det regnes som en formalitet.

Den tidligere Venstre-statsminister annoncerede partiets navn grundlovsdag sidste år, efter at han 1. januar 2021 meldte sig ud af Venstre.

Grundlovsdag i år vil Moderaterne holde stiftende landsmøde i Vejle og præsentere værdiprogram og kandidaterne til det næste folketingsvalg.

I september sidste år havde Moderaterne sikret sig de nødvendige 20.182 vælgererklæringer, som er kravet for at blive opstillingsberettiget.

Moderaterne begyndte som et såkaldt politisk netværk. Det var for personer, der ønskede at diskutere og formulere politiske forslag med Lars Løkke Rasmussen.

Fra begyndelsen af netværket gjorde Løkke det klart, at hvis der var tilstrækkelig støtte til det, så ville han også stifte et nyt parti.

Det gjorde han så grundlovsdag sidste år. Det var også her, at partiet ville få navnet Moderaterne.

Næste folketingsvalg finder sted senest i 2023.

Moderaterne har ifølge Løkke som mål at favne midten i dansk politik for at holde yderfløjene fra indflydelse.

Ved 2019-valget fik Løkke over 40.000 personlige stemmer og blev kun overgået af S-formand Mette Frederiksen på den front.