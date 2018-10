Lav deltagelse gør rumænsk folkeafstemning ugyldig

Folkeafstemningen i Rumænien er endt med at være ugyldig.

For at være gyldig skal mindst 30 procent af de 18 millioner stemmeberettigede vælgere i landet stemme, men klokken 21.30 meddelte valgkommissionen, at stemmeprocenten ved folkeafstemningen lørdag og søndag kun var på 20,4 procent.

Valgkommissionen har ikke sagt noget om, hvordan stemmerne har fordelt sig.

Vælgerne skulle tage stilling til, om der i forfatningen skal stå, at et ægteskab er imellem en mand og en kvinde.

I dag omtales ægtefællen som en partner i forfatningen.

Det var en konservativ borgergruppe ved navn Koalitionen for Familier, der fik folkeafstemningen i stand.

Det skete ved at samle tre millioner underskrifter.

Formålet med forfatningsændringen var at sikre, at det bliver umuligt at gennemføre en lov om homoægteskaber.

Homoseksualitet blev afkriminaliseret i Rumænien i 2001, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Men Rumænien er et af de få lande i EU, som stadig ikke tillader registrerede partnerskaber eller ægteskaber mellem to mennesker af samme køn.