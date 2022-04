Lav stemmedeltagelse: Valggyser i sigte

Det trækker mere og mere op til en valggyser i Frankrig mellem præsident Emmanuel Macron og udfordreren Marine Le Pen fra Rassemblement National-partiet.

Søndag afholdes første af potentielt to afstemningsrunder i det franske præsidentvalg.

Momentum i meningsmålingerne har længe været med Marine Le Pen, som har ædt sig mere og mere ind på Emmanuel Macrons solide forspring.

Og midt på valgdagen er der nyt om valgdeltagelsen, som kan være en fordel for Le Pen.

Ifølge den franske avis Le Figaros valg-liveblog er det nemlig særligt i de landlige regioner af Frankrig, hvor National Samling står stærkt, at valgdeltagelsen er høj midt på dagen.

Tre point under 2017

Det er fortsat for tidligt at konkludere, hvad der vil ske, når valgstederne lukker. Men totalt set ligger valgdeltagelsen - på 25,48 procent - ca. tre procentpoint lavere end i 2017.

Og ved middagstid er deltagelsen højest i regioner, hvor Marine Le Pen står stærkt. Herunder Saône-et-Loire (39,05 %), Gers (37,71 %), Ardèche (35,55 %), Dordogne (34,63 %) og Vaucluse (32,64 %).

Alle områder, hvor Le Pen ventes at klare sig godt.

Omvendt står det sløjt til i storbyerne og særligt i og omkring Paris, hvor Emmanuel Macron ventes at klare sig godt. De fem departementer med lavest stemmedeltagelse er: Seine-Saint-Denis (14,71 %), Paris (15,34 %), Val d'Oise (18,82 %), Essonne (18,89 %) og Hauts-de-Seine (19,13 %).

Om det er nok til at rokke ved de meningsmålinger, der i ugevis har spået sejr til Macron, er uvist.

Et gennemsnit af franske opinionsmålinger spår, at Macron kan løbe med 27,1 procent af stemmerne, mens Le Pen står til knap 22 procent.

Valgstederne i Frankrig lukker kl. 20.