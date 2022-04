Le Pen har gjort islam til centralt valgtema

Den 53-årige franske politiker Marine Le Pen har gjort sig bemærket i både indland og udland med sit indvandrerkritiske syn, som også er blevet gjort til et centralt tema i den nuværende franske præsidentvalgkamp.

Det har hun gjort i kraft af sin rolle som formand for partiet National Samling, hvor hun overtog formandsposten efter sin far i 2011. Inden da havde hun siddet som næstformand i partiet på den ydre højrefløj.

Le Pen vil nemlig gerne slå hårdt ned på udlændinge, der har begået lovbrud flere gange. De skal smides ud af landet. Gennemgående for hendes karakter er den hårde retorik mod Frankrigs religiøse mindretal.

Ændrede navn

Le Pen har dog i en årrække forsøgt at mildne det hårde image, som hun arvede fra sin far Jean-Marie Le Pen, og hun har blandt andet ændret sit partis navn fra 'Front National' til 'National Samling'.

Nu kommer det franske præsidentvalg ifølge valgstedsmålinger efter første runde til at stå mellem Le Pen og den siddende præsident, Emmanuel Macron.

Le Pen har lagt så stor vægt på at fremstå moderat, så hun har mistet opbakning fra fremtrædende politikere i sit bagland. Selv hendes niece Marion Marechal siger, at hun nu er tilbøjelig til at holde med en af konkurrenterne.

Inflation

Rent politisk slår hun sig også op på, at de private tv-stationer skal privatiseres, og så vil hun stoppe produktionen af vindmøller til fordel for atomkraft.

Marine Le Pen har under valgkampen også haft meget fokus på franskmændenes faldende levestandard på baggrund af tiltagende inflation. Emnet er kun blevet mere aktuelt, efter at Ruslands invasion har ført voldsomme inflationsstigninger med sig.

Ender den 53-årige Le Pen med at fratage Emmanuel Macron det franske præsidentembede kan det også betyde et helt eller delvist farvel til EU. Hun er i hvert fald interesseret i at reducere EU's betydning for fransk lovgivning.