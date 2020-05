Lejeres egne milliarder skal gå til at renovere almene boliger

Et bredt politisk flertal er enig om at renovere almene boliger for 30,2 milliarder kroner, og pengene skal hentes fra en fond, som lejerne selv betaler til via deres husleje.

Projekter for 18,4 milliarder kroner er allerede godkendt, men flertallet vil fremrykke dem for at øge beskæftigelsen i lyset af coronakrisen.

Det siger boligminister Kaare Dybvad (S) på et pressemøde tirsdag.

- Vi har besluttet at investere 18,4 milliarder kroner i løbet af det næste halvandet år. Det er den største investering i den almene boligsektor nogensinde og den grønneste, siger han.

Regeringen kom med sit udspil for knap tre uger siden, og et politisk flertal er nu enige om at renovere de 72.000 boliger. Aftalen skal sætte gang i samfundet - efter den økonomiske afmatning, som udbredelsen af coronavirus har medført.

Pengene hentes i Landsbyggefonden. Det er en fond, som lejere betaler til via deres husleje, og som typisk bruges til renovering af almene boliger.

- Landsbyggefonden er jeres penge, det er jer, der har sparet op. Når jeg har været rundt i landet, har jeg set, hvordan jeres boliger er ramt af fugt, svamp og byggeskader, siger ministeren henvendt til de almene lejere.

Ministeren oplyser, at hver syvende beskæftiget i projekterne skal være lærlinge. Aftalen vil føre til lidt over 2000 arbejdspladser i år og lidt under 6000 næste år.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) er også glad for aftalen.

- Vi regner med, at det samlet kan føre til energibesparelser, der svarer til, hvad det koster at opvarme 40.000 lejligheder, siger han og uddyber, at det er lige under 50.000 ton CO2.

Til sammenligning er der omkring 540.000 almene boliger, og cirka én million borgere bor i en almen bolig.

Det politiske flertal består foruden regeringen af Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Alternativet og folketingsmedlem Sikandar Siddique på vegne af gruppen af løsgængere.