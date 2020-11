Lektor: - Ingen beviser for valgsvindel

Donald Trump-lejren holdt torsdag kl. 18 dansk tid pressemøde, hvor hans team endnu engang tordnede mod valget og kaldte det for et stort planlagt kup

USA's nuværende Præsident Donald Trump holder fast i at Joe Bidens valgsejr bunder i valgsvindel.

Så meget står klart efter præsidentens team holdt pressemøde torsdag klokken 18 dansk tid.

Her havde han på forhånd annonceret på Twitter, at der ville blive fremlagt en klar og mulig vej til valgsejr, efter han siden præsidentvalget har haft travlt med at føre kampagne for, at Demokraternes valgsejr skyldes valgsvindel.

Medier: Et sidste desperat forsøg - ændrer taktik

På pressemødet tordnede Rudy Giuliani, tidligere borgmester i New York og en af advokaterne for Donald Trump, mod de omdiskuterede brevstemmer. Derudover nævnte han adskillige andre måder hvorpå Demokraterne skulle have snydt for at få valgt Joe Biden.

Udtalelser man har hørt fra Trump-lejren før, men ifølge Niels Bjerre Poulsen, Lektor på Center for Amerikanske Studier, er der udelukkende tale om indicier.

- De har jo ikke fremlagt nogen beviser eller dokumentation for påstanden. Samtidig er det i strid med hvad Trump regeringens kontorer, inklusiv deres cybersecurity, har meldt ud. Nemlig at man ingen beviser har fundet på valgsvindel, og at det skulle have været det sikreste valg nogensinde, fortæller Niels Bjerre-Poulsen.

De mange alvorlige påstande har Trump-lejren tidligere været ude med før, men er af de fleste blevet kaldt for ubegrundede. Af denne grund valgte BBC også at afbryde torsdagens pressemøde på deres sendeflade, da Rudy Giuliani ifølge dem fremlagde misvisende fakta.

Småt med håb for Trump

På torsdagens pressemøde fremlagde Trumps team ellers mundtligt adskillige måder hvorpå de mener, der er blevet snydt med valget.

Fusk med brevstemmer, Mickey Mouse skulle have stemt, valgkort smidt ud og i nogle tilfælde langt flere stemmer end vælgere er bare nogle af de beskyldninger, som der blev præsenteret på torsdagens pressemøde.

Men om de mange beskyldninger vil kunne resultere i en ny præsident-periode for Donald Trump er tvivlsomt.

- Den eneste måde Donald Trump vil kunne forblive præsident er, hvis Republikanske guvernører var parate til at skrotte de valgmænd, der er valgt på baggrund af vælgernes stemmeafgivelse, og indsætte nogle nye. Men så er vi ude i noget, som er et regulært kup, forklarer Niels Bjerre-Poulsen, der ikke tror på, at det kommer til at ske.

- I de afgørende stater har de republikanske guvernører allerede sagt, at de ikke har tænkt sig at ændre noget ved vælgernes dom, siger Niels Bjerre-Poulsen.