Lektor: Krav om coronapas er nok til at bremse smitten

Magnus Heunicke forklarer, hvor coronapasset kommer til at gælde og afslører to ændringer.

Det tyder på, at man i Danmark snart skal vise coronapas for at komme i biografen, på besøg på sygehuse eller en tur på stadion.

Regeringen indstiller til, at det genindføres for at bremse smitten, og indgrebet er tilstrækkeligt til at få smitten under kontrol.

Det vurderer Viggo Andreasen, der er lektor med speciale i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Det her er nok det mindste indgreb, man kunne forestille sig, for at få epidemien under kontrol.

- Jeg havde nok gerne set, at vi havde indført en smule mere, for eksempel mundbind eller regelmæssige test af den vaccinerede del af befolkningen, siger han.

Kan begrænse smitten

Ifølge lektoren er erfaringen fra foråret, hvor man ligeledes skulle vise coronapas for at få adgang til restauranter og lignende, at coronapasset kan begrænse smitten med omkring 30 procent.

Og det er tilstrækkeligt til at få kontrol over coronavirusset, der de seneste uger har bredt sig hastigt.

Mandag blev der for femte døgn i træk bekræftet over 2000 nye smittetilfælde.

Til sammenligning var der under 500 daglige smittetilfælde i de fleste dage i september, inden smitten i oktober for alvor satte kursen opad og havde dage med over 1800 nye smittede.

Også indlæggelsestallene er steget op til 303 indlagte mandag mod 105 indlagte med coronavirus i midten af oktober.

Vil ikke styrtdykke

Ifølge Viggo Andreasen kan genindførslen af coronapasset ikke banke smitten i bund.

- Det her vil dæmpe smittestigningen ganske betragteligt, og så må vi hen ad vejen se, om der bliver brug for at gøre en anelse mere, end vi har gjort.

- Vi skal ikke forestille os, at det her er nok til, at smitten for alvor styrtdykker, siger han.

Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, siger til Politiken, at han derimod ikke mener, at det er nok med coronapas.

Smitter mere

- Jeg mangler en helhedsstrategi for, hvordan vi skal komme igennem de næste fire-fem måneder, for coronapasset kan ikke bære os igennem vinteren alene, siger han til Politiken.

Statsminister Mette Frederiksen (S) langede på et pressemøde mandag aften ud efter de ikke-vaccinerede, som hun sagde, bærer ansvaret for den situation, Danmark er i nu.

Hun opfordrede folk til at lade sig vaccinere mod virusset.

Ifølge Viggo Andreasen smitter ikke-vaccinerede omkring ni gange mere end de, der er færdigvaccineret mod coronavirus.