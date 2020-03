Liberal Alliances finansordfører vil have finansminister i samråd

Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olesen, vil have finansminister Nicolai Wammen (S) i samråd efter hans pressechefs fratrædelse.

- Det er meget opsigtsvækkende, at Mette Frederiksens regering har indført et regime, hvor man ikke kan være en partineutral kommunikationschef i Finansministeriet.

- Nu har vi for første gang fået en af de afgåede chefers ord for, at hun har haft det svært i jobbet, fordi hun ikke er socialdemokrat. Det ser meget alvorligt ud det her, skriver han i en kommentar.