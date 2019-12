Libyen beder Erdogan om militærhjælp

Libyens internationalt anerkendte regering har formelt anmodet Tyrkiets regering om at hjælpe militært.

Det skal afværge en offensiv fra oprørske styrker i den østlige del af landet, siger en embedsmand fra regeringen.

Anmodningen gælder støtte 'i luften, på jorden og til havs'.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har tidligere sagt, at han vil hjælpe, hvis der kommer en anmodning.

Vil have grønt lys

Oplysningen kommer, efter at Erdogan tidligere torsdag meddelte, at han i januar fremlægger lovgivning i parlamentet for at få grønt lys til at sende soldater til Libyen.

Soldaterne skal ifølge nyhedsbureauet AFP netop støtte den FN-anerkendte regering i Tripoli - en af flere parter i landets borgerkrig.

Erdogan har været i Tunesien for at drøfte, hvordan en våbenhvile i Libyen kunne komme i stand.

Her er han blevet enig med den tunesiske regering om at støtte den internationalt anerkendte regering i Libyen under ledelse af Fayez al-Serraj.

Vinde magten

Fayez al-Serraj har bedt om hjælp til at vinde magten i Libyen over særligt Khalifa Haftar og hans styrker.

Ud over tyrkerne støtter også Qatar Fayez al-Serraj, mens Khalifa Haftar har opbakning fra Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Rusland.

Netop Rusland har udtrykt utilfredshed med Erdogans ønske om tyrkiske soldater i Libyen.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass har præsident Vladimir Putins talsmand, Dimitri Peskov, advaret tyrkerne mod at blive involveret i konflikten.

- Vi mener, at indblanding udefra næppe vil hjælpe med at løse situationen, men enhver indsats for at løse konflikten og hjælpe parterne med at finde en løsning er velkommen.

Beskyldninger

Rusland selv er blevet beskyldt for at hjælpe Khalifa Haftar med lejesoldater i en artikel i avisen The New York Times samt af FN.

Samme anklager rejser Erdogan mod russerne:

- De hjælper en krigsherre. Vi svarer på en invitation fra den legitime regering i Libyen, sagde Erdogan torsdag.

- Det er forskellen.