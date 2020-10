Lidegaard: Sofie Carsten skulle have grebet ind for længst

I den evige strøm af syrlige Facebook-opdateringer fra radikale folketingsmedlemmer er turen nu kommet til Martin Lidegaard:

Partiets nye leder, Sofie Carsten Nielsen, burde for længst have grebet ind over for hendes forgænger Morten Østergaards sager om krænkelser, påpeger han.

- Den vigtigste pointe er, at flere i ledelsen, herunder Sofie, generelt vidste nok om Mortens upassende adfærd til, at der skulle have været grebet ind for lang tid siden - og allersenest, da Lotte Rod og Katrine Robsøe fortalte om deres sager, skriver han.

- Den ærlige erkendelse tror jeg er afgørende for, at vi kan genskabe vores troværdighed udadtil og tilliden indadtil.

Artiklen fortsætter under videoen...

Brian Weichardt og Joachim B. Olsen ser det første interview med Martin Lidegaard (R) efter han har tabt en afstamning om at blive ny politisk leder for Radikale Venstre. Video: Ritzau Scanpix/Ekstra Bladet

Rod og Robsøe gik til Sofie Carsten Nielsen tilbage i september og fortalte om Østergaards håndspålæggelser og adfærd.

Men den viden forhindrede ikke Sofie Carsten Nielsen i at afholde et døgn-langt event med Morten Østergaard, hvor de to talte om vigtigheden i bekæmpe sexisme og aldrig at tie den slags ihjel.

Samtidig understreger Lidegaard, at han ikke længere har leder-ambitioner i partiet.

Han stillede ellers op mod - og tabte til - Sofie Carsten Nielsen, da Østergaard faldt fra tronen tidligere på måneden.

- Jeg er ikke længere kandidat til posten som politisk leder af Radikale Venstre, skriver han i opslaget, hvor han også understreger, at formålet med skriblerierne på ingen måde er at bære mere brænde til det bål, der ellers i dagevis har sendt stikflammer ud af hver en sprække i partiet.

Artiken fortsætter under videoen...

Før det blev kendt for offentligheden, at Morten Østergaard var Lotte Rods krænker, tøver han på spørgsmålet om, om krænkeren kan bliver minister. Foto/redigering: Mikkel Tariq Khan/Emma Svendsen

Lidegaard sender også en støtte til Ida Auken, der er havnet i en opsigtsvækkende 'mexican standoff' mod Sofie Carsten Nielsen, hvor de gensidigt beskylder hinanden for at lyve om, hvad de vidste om Morten Østergaards sager.

- Jeg vil stærkt opfordre alle til ikke at falde over Ida og andre af vores egne budbringere om sexisme i partiet, selvom det for nogle kan forekomme som en bekvem løsning, skriver Lidegaard.

Se Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsens analyse af Sofie Carsten Nielsens troværdighed: