LIGE NU Trumps ven indrømmer: Blokerede for hjælp til Ukraine

USA's ambassadør i EU, Gordon Sondland, bekræfter i en høring i Kongressen, at han har et klart indtryk af, at præsident Donald Trump blokerede for hjælp til Ukraine.

Det skete i et forsøg på at presse politiske ledere i Kijev til at undersøge forhold om demokraten Joe Biden. Dette skulle ske for at at finde mulige oplysninger, som ville kunne skade Biden i den igangværende valgkamp mod Trump.

Trump anklages for at have forsøgt at presse Ukraines regering til at undersøge Joe Biden og dennes søn Hunter Biden, der i 2014 tog imod en højt betalt stilling i et ukrainsk energikonsortium.

Sondland på vidnebænken. Foto: Ritzau Scanpix

Sondland siger onsdag, at hjælpen til Ukraine ikke burde have været udsat.

Den amerikanske topdiplomat gør det klart, at han sendte e-mails om den ukrainske præsident til udenrigsminister Mike Pompeo, til tidligere energiminister Rick Perry og til Mick Mulvaney, der er fungerende stabschef i Det Hvide Hus.

I disse mails fra den 19. juli siger han, at den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, lovede at 'vende hver en sten i de efterforskninger, som Trump ønskede'.

Han pointerer, at Trump førte en 'en noget for noget'-politik over for Ukraine.

- Vi fulgte ordrerne fra præsidenten, siger Gordon Sondland, hvis vidneudsagn bliver tillagt særlig betydning, da han var Trumps allierede.

Han siger, at Trump tvang amerikanske diplomater til at samarbejde med Rudy Giuliani, præsidentens personlige advokat.

- Vi ønskede ikke at arbejde sammen med Giuliani. Men for at sige det enkelt, så måtte vi spille vores kort, som de blev lagt for os, siger han ved de offentlige rigsretshøringer.

Altødelæggende

Donald Trump førte en 'noget for noget'-politik. Og det gjorde han i forsøget på at presse politiske ledere i Ukraine til at undersøge forhold omkring Trumps demokratiske rival Joe Biden og dennes søn.

Det har USA's EU-ambassadør, Gordon Sondland, onsdag forklaret under en høring i Kongressen. Netop Sondland har en særlig stor betydning i sagen om præsident Trumps mulige magtmisbrug.

Det vurderer USA-kender Mette Nøhr Claushøj.

- Det er jo totalt ødelæggende for Trump-administrationen. Jeg har aldrig set noget lignende under offentlige høringer.

- Han har bekræftet, at der var tale om afpresning, korruption, bestikkelse - eller hvad man skal kalde det - og så har han bekræftet, at alle vidste, at det foregik. Alle ministre, alle diplomater og præsidenten selv, siger hun.

Rigsretssag på vej

Høringerne skal afgøre, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod Trump, hvilket kan medføre, at han bliver tvunget til at gå af.

Med vidneudsagnet fra Sondland synes Pompeo at have fået en mere central rolle i sagen, da han gav ordre til, at USA's politik over for Ukraine skulle koordineres af Trumps personlige advokat.

Sondland siger også, at Udenrigsministeriet har tilbageholdt dokumenter, som havde vital betydning for hans vidneudsagn over for Kongressen.

Tidligere borgmester indblandet

Ifølge Sondland havde Pompeo sørget for, at USA's særlige repræsentant i Ukraine, Kurt Volker, kom til at tale med den tidligere New York-borgmester Giuliani, som pressede på for at få ukrainerne til at gå efter Biden.

Han sagde, Pompeo ikke engang ændrede holdning, efter at diplomater havde klaget over, at Giuliani havde mødt en angiveligt meget korrupt ukrainsk anklager, uden at de var orienteret.

Sondland forklarede under høringen i Repræsentanternes Hus onsdag, at Pompeo og tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton og andre ledende personer i administrationen kendte til strategien over for Ukraine.

– De viste, hvad vi gjorde og hvorfor. Alle var indforståede, sagde ambassadøren.

I håb om at få sat en ukrainsk efterforskning i værk blev også en topmødeinvitation fra Ukraines præsident udsat, sagde Sondland.

Demokraten Adam Schiff, som leder høringerne, siger, at vidneudsagnene fra Sondland er 'et meget vigtigt øjeblik i disse høringer'.

Schiff kritiserer Trump for at have sat sine egne interesser over nationens.

– Han undergravede vores militære og diplomatiske støtte til en vigtig allieret, og han undergravede USA's indsats mod korruption i Ukraine, siger Schiff om Trump.

Sondland, som er hotelejer, blev udnævnt til posten som EU-ambassadør efter at have støttet Trumps valgkamp.