LIGE NU Ukraine-høring: Pas på Ruslands løgne

Følg høringen live over denne artikel. Der er lige nu en kort pause, før høringen igen genoptages.

Det er en 'falsk fortælling', at det skulle være Ukraine og ikke Rusland, der blandede sig i USA's præsidentvalg i 2016.

Sådan lyder det torsdag fra præsident Donald Trumps tidligere Rusland-rådgiver Fiona Hill. Det viser tv-billeder fra Capitol Hill i Washington.

Trump vækker opsigt: Her er billedet alle taler om

Hill udtaler sig på den femte dag for åbne høringer i Repræsentanternes Hus.

- Den ubekvemme sandhed er, at Rusland var den udenlandske magt, der systematisk angreb vores demokratiske institutioner i 2016. Det er den offentlige konklusion foretaget af vores efterretningstjenester, siger hun.

Årsagen til høringerne er en mulig rigsretssag mod præsident Trump.

Demokraterne beskylder Trump for at have presset Ukraine til at grave snavs frem for at skade Trumps politiske modstander Joe Biden.

Under torsdagens høring advarede Hill dog først og fremmest mod Rusland.

- I løbet af denne efterforskning vil jeg gerne bede jer om ikke at fremme politiske usandheder, der så tydeligt er i Ruslands interesse.

- Vi er ved at løbe tør for tid til at stoppe dem, siger hun.

Ifølge Hill har medlemmer af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus sået tvivl om, hvorvidt Rusland blandede sig i valget i 2016.

Presset til at gå til CNN

En anden opsigtsvækkende deltage fra torsdagens foreløbige høring kom fra David Holmes, der har arbejdet som embedsmand på USA's ambassade i Kiev. Ifølge ham arbejdede kræfter i USA nemlig på at presse den ukrainske præsident til at lade sig interviewe af CNN.

Her skulle Volodimir Zelenskij fortælle, at han ville iværksætte en efterforskning af Donald Trumps politiske rival Joe Biden.

- De insisterede på, at Zelenskij skulle forpligte sig til en efterforskning under interviewet med CNN, siger David Holmes.

Han fortæller efterfølgende, at 'de' drejer sig om om EU-ambassadør, Gordon Sondland, tidligere Ukraine-udsending Kurt Volker og USA's energiminister, Rick Perry.

- Jeg var chokeret over, at det var så specifikt og konkret, uddyber David Holmes under torsdagens høring.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gordon Sondland var onsdag på plads under høringen for at give sit vidneudsagn. Foto: Ritzau Scanpix

Høringen fortsætter torsdag i Repræsentanternes Hus. USA's ambassadør i EU, Gordon Sondland, bekræftede onsdag under høringen i Kongressen, at han har et klart indtryk af, at præsident Donald Trump blokerede for hjælp til Ukraine.

Da Republikanerne spurgte ham, om han nogensinde havde hørt, at præsidenten havde sagt noget i den stil, lød svaret til gengæld, at det havde han ikke.

- Det er kun mit indtryk, sagde Sondland.

Det fik efterfølgende Trump til at udtale, at han mener, at høringen burde afsluttes, da der intet er at finde i forbindelse med eventuelt magtmisbrug over for Ukraine.

Se også: Trumps ven indrømmer: Blokerede for hjælp til Ukraine

Se også: Sanders i frådende angreb på Trump

'De siger, at du har fået et hjerteanfald'

Se også: Ukraine-toprådgiver: Trumps opkald var upassende