Lille by mister 11 ud af 15 busafgange: - Vi er overhovedet ikke blevet hørt

I den lille by Balle på Djursland er bus 351 det eneste offentlige transport, der kører gennem byen.

Busruten kører mellem de to største byer på Djursland, Ebeltoft og Grenaa, og er for mange borgere den eneste mulighed for at komme på arbejde, i skole, i børnehave eller på en bytur med vennerne.

Derfor er massive nedskæringer på antallet af afgange en meget ubehagelig overraskelse for det lille samfund.

Utilfreds

Det fortæller den 39-årige Louise Melin, der mildest talt er utilfreds med nedskæringerne fra 15 til fire afgange i døgnet.

- Det tager meget af vores frihed til at komme rundt omkring. Nu har min mand og jeg en bil, vi bruger, men uden vores hjælp kan vores datter eksempelvis ikke tage i byen med sine veninder længere, eller vores dreng kan ikke gå i SFO længere, fortæller den fortvivlede mor.

Busserne vil fra 1. juli i år gå to gange om morgenen cirka mellem klokken syv og otte og to gange om eftermiddagen cirka mellem klokken 14 og 16 - i weekenden går den tre gange.

Ikke hørt

Louise Melin og flere af de andre borgere i Balle føler, at beslutningen er blevet taget over deres hoveder.

- Vi har slet ikke haft noget at skulle have sagt i den her beslutning. Beslutningen er bare blevet taget over vores hoveder. Man føler sig som en snotklat i yderkommunen, og det er virkelig ikke rart, fortæller hun.

Men er det ikke lidt dét, der hører med til at bo i en lille landsby?

- Det kan man sige, men det er heller ikke fordi, vi ikke kan forstå, der skal spares. Det handler mere om, at vi overhovedet ikke er blevet hørt.

Hvis der skulle spares i mængden af afgange, hvad ville du så mene, var både fair for jer og for kommunen?

- Jeg tænker, at 10 afgange om dagen kunne gøre det. Og så kun bruge de 'store busser' ved skoletid.

Ingen penge i kassen

Tidligere var det Region Midtjylland, der betalte gildet, men efter erhvervsreformen blev vedtaget i 2018, skulle regionen spare 125 millioner kroner - og dér var det blandt andet den offentlige transport, der er blevet ramt af sparekniven.

Det fortæller Jørgen Nørby, der er formand for Udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland.

- Vi skulle spare en masse penge, og der har vi kigget på den offentlige transport. Derfor har vi besluttet at nedlægge busruter i hele regionen. Det har vi gjort på baggrund af undersøgelser om, hvor ofte busserne går, og hvor mange der tager dem, fortæller han.

- Specifikt busrute 351 skulle oprindeligt også have været helt nedlagt, men vi har alligevel valgt at finansiere ruten, så blandt andet de studerende kan komme til og fra studiestederne.

Alternativ rute

Efter regionen har valgt at begrænse busruten gevaldigt, er det efterfølgende Syd- og Norddjurs Kommune, der skal beslutte, om der skal lægges flere penge i busruten mellem Ebeltoft og Grenaa.

Men det har på nuværende situation ikke været muligt.

- Efter beslutningen er blevet taget, så har vi rykket ruten for bus 122, så den kører gennem Balle. Efterfølgende kører den til det nærmeste stoppested for letbanen, så man kan komme til Grenaa. Den kører 16 gange om dagen, fortæller Peter Sandell, der er teamleder for mobilitet i Syddjurs Kommune.

Hvad så hvis man ikke skal til Grenaa, men skal til et andet sted på 351-ruten, og man ikke rammer de fire afgange?

- Så har vi et tilbud der hedder 'flex-trafik,' hvor man kan få en taxa med en kilometerpris på fire kroner. Og det er dét, vi kan tilbyde på nuværende tidspunkt.

Kommunalpolitikerne skal behandle høringssvar fra borgerne, hvorefter der skal tages stilling til, om der skal betales for flere afgange på busrute 351. Det bliver dog først i starten af efteråret, at de skal kigge på det.

Norddjurs Kommune er på nuværende tidspunkt ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.