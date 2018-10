LIVE: Folketingets store åbningsdebat

Klokken ni mødes Folketingets partier til den store åbningsdebat, der, vanen tro, for alvor skyder folketingsåret i gang.

Debatten varer sædvanligvis 12-14 timer, og tager ofte udgangspunkt i statsministerens åbningstale, han holdt tirsdag.

Alle partiformænd og de politiske ordførere fra regeringspartierne skal på talerstolen. Det ventes, at de store taleemner bliver Løkkes forslag om at stoppe for salg af benzin- og dieselbiler og sundhedssystemet.

