Boris Johnson har indtil videre nægtet at svare på spørgsmål om den ulovlige fest, der blev holdt i hans embedsbolig under første nedlukning i Storbritannien

Boris Johnson er i massiv modvind, efter at en lækket mail har afsløret, at der blev holdt en stor fest i hans embedsbolig under den første massive corona-nedlukning af Storbritannien.

Premierministeren har indtil videre afvist at svare på, om han selv deltog i festen. Nu bliver han grillet af både partifæller og oppositionspolitikere ved en spørgetime i underhuset. Du kan se med live øverst i denne artikel.

