LIVE: Nu taler Trump

Donald Trump aflagde overraskende et kort besøg i går ved FN's klimatopmøde. Det var ikke planen, at Donald Trump skulle dukke op, og talerstolen var også kun til rådighed for de lande, som havde nye klima-planer at præsentere.

Det havde USA ikke, da Donald Trump tilbage i 2017 meldte, at han ville trække USA ud af Paris-aftalen.

I dag skal USA's præsident dog op på talerstolen ligesom flere andre af verdens ledere, blandt andet den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro. Skovbrandene i Amazonas har bragt den Brasilianske præsident på kant med alverdens ledere heriblandt den fransk præsident Emmanuel Macron, som også i dag vil træde op på talerstolen.

Jair Bolsonaro er blevet kaldt den 'tropiske Trump', og ligesom USA's præsident har han ikke for vane at dukke nakken, når han bliver mødt af kritik.

Danmarks egen Mette Frederiksen vil også være til stedet ved åbningen af generaldebatten.