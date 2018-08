LIVE-TV: Følg den afgørende runde inden svensk valg

Sverige skal til valgurnerne 9. september, og ifølge de foreløbige exit polls er det meget lige mellem blokkene.

Dermed står der meget på spil i aftenens partilederdebat, som du kan følge direkte herover.

- Det er en meget vigtig debat. Mange vælgere beslutter sig sent, og det er partiledernes chance for at tiltrække nye stemmer, vurderer Aftonbladets politiske kommentator Lena Mellin.

Debatten foregår på den måde, at hver partileder får 90 sekunder til at snakke om et valgfrit emne, hvorefter replikrunder fra de øvrige debattører følger.

Aftonbladet, der er arrangør på aftenens debat, har valgt at trække lod om partiledernes opstilling. Det er der kommet følgende opstilling ud af:

1. Ebba Busch Thor, (KD)

2. Ulf Kristersson, (M)

3. Jonas Sjöstedt, (V)

4. Stefan Löfven, (S)

5. Annie Lööf, (C)

6. Gustav Fridolin, (MP)

7. Jimmie Åkesson, (SD)

8. Jan Björklund, (L)

Du kan følge debatten direkte fra klokken 19 og frem til klokken 21.