Donald Trump er taget til Texas for at hjælpe sin tidligere rival Ted Cruz med at blive genvalgt til kongressen

Donald Trump og Ted Cruz var for to år siden bitre modstandere i kampen om præsident-kandidaturet i Det Republikanske Parti.

Rivalerne lagde ikke fingrene imellem i deres ordkrig, hvor ikke engang den nærmeste familie blev skånet.

Trump sagde, at Ted Cruz' kone, Heidi, var knap så køn som Melania, mens Cruz til gengæld kaldte Trump for en 'patologisk løgner'.

Kennedy-teori

Trump pustede derefter til en absurd konspirationsteori om, at det var Ted Cruz' far, der mere end 50 år tidligere havde skudt og dræbt præsident John F. Kennedy.

Da Trump efter en ond valgkamp havde sikret sig partiets nominering, nægtede Ted Cruz at støtte op om ham.

Trump blev modtaget af titusinder af tilhængere i Houston, Texas. Foto: AP

Men tre år er lang tid i amerikanske politik, og mandag rejste Trump til Texas for at hjælpe sin tidligere arvefjende med at blive genvalg til senatet.

- Løgneren Ted? Nej, nu hedder han smukke Ted. Jeg kalder ham Texas Ted, jokede Trump over for pressen inden afrejsen fra Det Hvide Hus.

Da Trump landede med Air Force One i Houston, Texas, stod Ted Cruz klar på landingsbanen. De to mænd har brug for hinanden.

Ted Cruz havde rullet den røde løber ud for præsidenten. Foto: AP

Ted Cruz befinder sig i sit sværeste genvalg som senator, da han er oppe imod fænomenet Beto O'Rourke, der er blevet sammenlignet med Barack Obama.

O'Rourkes styrke kan blandt andet aflæses i, at hans kampagne i tredje kvartal indsamlede 38 millioner dollars, mens Cruz modtog 12 millioner dollars.

Selv om meningsmålingerne i den konservative delstat fortsat peger på sejr til Ted Cruz, tager han ingen chancer.

Det gør Trump heller ikke.

Trump rejser landet rundt for at hjælpe partiets kongres-kandidater til sejr. Foto: AP

Ted Cruz' sæde i Senatet kan blive udslagsgivende efter midtvejsvalget, når magten skal fordeles mellem Demokraterne og Republikanerne.

Mandag aften lokal tid stod Trump og Cruz på samme scene i Houston Toyota Center foran titusinder af tilhængere, der primært var dukket op for at se præsidenten.

- Ja, vi har haft vores uenigheder, erkender Trump med et smil og betegner Ted Cruz som en god ven.

Jeg er nationalist

Trump skruede under sin tale op for retorikken og langede ud efter den latinamerikanske migrant-karavane, oppositionspartiet og 'globalisterne'.

- Ved I hvad? Jeg er nationalist, OK?, erklærer Trump og opfordrer tilhængerne til at fremover benytte den betegnelse.

Der er blot to uger til midtvejsvalget, hvor der ud over en lokalvalg i hele USA også er valg til begge kamre i den amerikanske kongres.