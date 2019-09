Løhde vil ikke være næstformand i Venstre

Gruppenæstformand i Venstre Sophie Løhde er heller ikke kandidat til posten som næstformand i Venstre.

Hun er ikke interesseret i posten, bekræfter hun over for Ritzau.

- Det er ganske korrekt, at jeg ikke er kandidat til næstformandsposten i Venstre. Jeg har ikke yderligere at oplyse for nuværende, siger Sophie Løhde, som tidligere søndag pegede på Jakob Ellemann-Jensen som kandidat til den ledige formandspost i Venstre.

Både den og næstformandspladsen skal besættes, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen begge valgte lørdag at sige farvel og tak.

Det har kun sat yderligere gang i spekulationerne om, hvem det nye hold skal være.

Løhde peger her på den berømte og berygtede Inger Støjberg.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg kunne blive en rigtig god næstformand for Venstre, siger Sophie Løhde om den tidligere minister, som Ritzau forgæves har forsøgt at få kontakt til.

Det samme gælder tidligere skatteminister Karsten Lauritzen, som også er et varmt navn til posten.

- Nu må vi se, hvem der melder sig på banen. Der er endnu ingen, der har meldt sig på banen hverken til formandsposten eller som næstformand, siger Løhde.

Mens ingen har meldt sig til hverken formands- eller næstformandsposten, har flere afvist at være interesserede.

Venstre-stjerne vil ikke være næstformand

Ellemann tavs

Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark, vil heller ikke stå i spidsen for Venstre. Det meddelte hun på Facebook, hvor hun i lighed med Løhde pegede på Jakob Ellemann-Jensen som Venstres nye formand.

Sophie Løhde er godt tilpas med pladsen som gruppenæstformand. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den 45-årige politikersøn og tidligere minister har indtil videre selv ikke meldt sig som kandidat, selvom listen af støtter vokser time for time.

Den styrtende rige iværksætter og stemmesluger Tommy Ahlers pegede også lørdag på Jakob Ellemann-Jensen som Venstre-boss. Ekstra Bladet har siden lørdag forgæves forsøgt at få ham i tale, men i lighed med mange andre politikere har han valgt envejskommunikation via Twitter.

Det er dermed endnu ikke lykkedes Ekstra Bladet at få ud af den 43-årige relativt nybagte politiker, der stormede ind i Folketinget ved valget i sommer, om næstformandsposten er noget for ham.

Løhde kørte bilen, da hun og Jakob Ellemann-Jensen lørdag ankom til Brejning, hvor Løkke og Jensen begge trak sig fra deres poster. Foto: René Schütze

Ahlers som næstformand

Det mener flere af Ahlers' Twitter-følgere, som under hans opslag kraftigt opfordrer ham til at danne parløb med Ellemann.

Venstres nye formand og næstformand skal vælges af partiets omkring 850 delegerede ved et ekstraordinært landsmøde, der afholdes den 21. september.

Her er Venstre-løves formandsfavorit: Han er lidt sjov