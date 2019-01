Løkke angriber Qvortrup på tv

Der har været hård kritik af statsministeren fra Venstres bekymrede bagland, der frygter, at regionerne skal nedlægges i forbindelse med regeringens kommende sundhedsreform.

Det var da også et af de helt store temaer, da Venstres hovedbestyrelse i dag holdt internt topmøde på Hotel Crown Plaza, Det Sorte Tårn, i Ørestaden.

Efter mødet gik statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) direkte i kødet på Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, der gerne ville have svar på, hvorfor statsministeren ikke vil melde ud, hvad der skal ske med regionerne, der har ansvaret for de danske sygehuse.

- Men statsminister, handler det her om, at regionerne overlever?, spørger Qvortrup.

- Undskyld, I snakker så meget i munden på hinanden, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Så vil jeg gerne stille spørgsmålet. Overlever regionerne den øvelse, du nu skal igennem på vegne af regeringen i forbindelse med en sundhedsreform? Fordi det er det bekymringerne er gået på, at regionerne skal afvikles. Kunne du love dine bekymrede partifæller i dag, at regionerne overlever eller måtte du fortælle dem, at de bliver afviklet?

- Altså, jeg har fortalt dem, det jeg har fortalt dem. Og vi afvikler ikke Venstres hovedbestyrelsesmøder på direkte tv. Vi er ikke Alternativet, og det er vi så ikke. Men jeg har forklaret, hvor vi er i regeringens arbejde med at lave den her sundheds...

(Qvortrup afbryder) - Hvad kommer der til at ske med regionerne statsminister? Det er der jo rigtig mange af dine partifæller, som rigtig gerne vil vide rigtig meget om?

- Og de var da også med til mødet, siger statsministeren.

Hvis du melder dig ind i Venstre

- Hvad kunne du fortælle dem?

- Jeg fortalte dem, det jeg fortalte dem. Og hvis du melder dig ind i Venstre...

- Det har jeg ikke aktuelle planer om, kan jeg godt afsløre.

- Nej, men du er velkommen til det jo, fordi vi lukker alle ind, der har lyst til at melde sig ind. Så ville du også få adgang til vores indre organer. Men helt ærligt, vi tv-transmitterer ikke vores hovedbestyrelsesmøder. Jeg har forklaret om bevæggrundene for den her reform. Hvorfor vi gør det. Hvorfor vi gør det nu. Jeg tror også, jeg mere har antydet af, hvor er vi på vej hen, og så vil det være sådan, siger statsministeren.

- Men statsminister, det der jo hidser dine partifæller op er, at Kristian Thulesen Dahl... (DF´s formand red.)

(Løkke afbryder Qvortrup)

- Henrik Qvortrup, hvor er det dejligt at have dig tilbage...

En fornøjelse at stå her

- Jamen det er også en fornøjelse at stå her...Men må jeg ikke spørge, hvorfor skal Kristian Thulesen Dahl have besked om, hvad der skal ske med regionerne, før dine egne partifæller skal høre noget?

- Det er dejligt at have dig tilbage i topform, hvor du bare bliver ved med at afbryde, og ikke giver mulighed for at svare færdig på spørgsmålene.

- Hvorfor skal Kristian Thulesen Dahl have besked før dine egne partifæller?

- Jamen, hvad er det for noget med, at han har fået besked før mine egne partifæller? Jeg kan bare sige, at det er jo ikke på kanten af et hovedbestyrelsesmøde i Venstre, at regeringen offentliggør vores sundhedsreform. Det gør vi når regeringen har gjort vores udspil færdig. Det kommer til at ske relativt snart, så kommer der et pressemøde, og så vil regeringen fremlægge sit udspil, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Politisk selvmord

Statsministerens udskydelse af en dom over regionerne kommer efter en ganske dramatisk dag i Ørestaden.

Mest markant var Venstres tidl. sundhedsordfører Jørgen Winther, der over for Jyllands-Posten, kom med en mildt sagt skarp kritik af Lars Løkkes tøven:

- Lars Løkke er ved at begå politisk selvmord med sin tøven og sin holdning til regionerne. Venstre er på vej til at blive splittet.