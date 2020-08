Løkke bryder loven i stunt

- Hvis opslaget skulle være lovligt, skulle han have markeret anderledes, siger ekspert om Lars Løkkes nye Instagram-opslag

Stik imod markedsføringsloven folder Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen sig ud på Instagram, hvor han ikke mærker sin reklame for kendt pizzakæde korrekt.

I et opslag på Instagram reklamerer han for Frankies Pizza med et bredt smil på læben.

Der er bare lige et problem, der skæmmer indslaget.

- Hvis opslaget skulle være lovligt, skulle han have markeret anderledes, at der er tale om en reklame, siger Camilla Stemann Jensen, der er ekspert i sociale medier og står bag Influencer Akademiet.

- I stedet for at det står til sidst, skal det stå som det første, så det er helt tydeligt, at der er tale om en reklame.

Støtter Løkkefonden

Ordlyden i opslaget er som følger:

’Så er der pizza! "Løkkehjulet" på @frankiespizzapizza varierer fra mild til stærk smag over fire slides, smager (når jeg skal sige det selv) fantastisk, og for hver solgt pizza modtager @loekkefonden.dk 25,- kr. #reklame #velgørenhed’.

Men den deklarering går altså ikke.

- At lave et hashtag til sidst i sit opslag er ikke tilstrækkeligt, lyder vurderingen fra Camilla Stemann Jensen.

Bakkes op

Stemann Jensens vurdering bakkes op af Forbrugerombudsmandens anbefalinger til influenter.

For selv om man selv bestemmer, hvordan man vil deklarere sine opslag som reklame, er ’spillerummet’ ikke stort, som det formuleres.

’Du overholder markedsføringsloven, hvis du i starten af teksten, på selve billedet eller i starten af teksten, der er knyttet til billedet, tydeligt oplyser, at omtalen er reklame med: ”Reklame” eller ”Annonce”’

Altså noget, som Lars Løkke Rasmussen ikke formår.

'Tak for hjælpen'

I en mail til Ekstra Bladet lyder det fra Løkke, at man har rettet op på lovbruddet. Samtidig sender han en tak for hjælpen.

'Tak for at gøre mig opmærksom på det, så jeg kan få det rettet. God dag. Lars Løkke,' lyder det kortfattet fra landets tidligere statsminister.

Sådan ser det tilrettede opslag ud: