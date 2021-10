Løkke: Der var ikke praksis for at slette sms'er i min tid

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen afviser, at der i hans tid var praksis for at slette sms-beskeder.

Det siger han til aviserne Berlingske og Jyllands-Posten.

På det sociale medie Instagram skriver han, at han har sms'er helt tilbage fra 2011.

Minkkommissionen, som Folketinget har nedsat til at undersøge sagen om aflivningen af mink, meddelte tidligere onsdag, at sms-beskeder fra statsminister Mette Frederiksen (S) og tre medarbejdere i Statsministeriet er blevet slettet automatisk efter 30 dage.

Ud over statsministeren er der tale om departementschef Barbara Bertelsen, stabschef, Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape.

Tidligere justitsminister Søren Pind (V), der var minister i Lars Løkke Rasmussens regeringer, skriver dog på det sociale medie Twitter, at han per automatik slettede sine sms'er hver 14. dag.

Det gjorde han både på grund af sikkerhed, og fordi sms'erne fyldte på telefonen.

Frederik Waage fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet fortæller, at der er en generel notatpligt.

Derfor er det problematisk, hvis sms'erne er blevet slettet efter uden at blive journaliseret.

- Hvis man har en ordning, hvor man efter 30 dage sletter alting, kræver det, at man er helt sikker på, at man har journaliseret alle de dokumenter, der skulle journaliseres, inden de 30 dage er gået, siger han onsdag.

Det vides endnu ikke, om de slettede sms'er er blevet journaliseret.

Statsministeriet har onsdag i et skriftligt svar sagt, at det vil forsøge at genskabe de slettede sms'er.

Hvorvidt beskederne kan gendannes, vides endnu ikke.

Støttepartierne Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er alle enige om, at slettede sms'er skal gendannes.

- I den konkrete sag mener jeg, at de sms'er, der mangler, skal findes eller gendannes på en måde, så de kan indgå i kommissionens undersøgelse, sagde Samira Nawa, retsordfører fra Radikale Venstre onsdag aften.

