Løkke fremlægger politik: Unge skal aftjene borgerpligt

Alle unge mennesker skal aflægge en samfundsmæssig værnepligt på seks måneder.

Det siger tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som nu står i spidsen for partiet Moderaterne, til Weekendavisen.

Meldingen kommer, forud for at Løkke i weekenden vil fremlægge partiets politiske program.

Unge skal eksempelvis hjælpe til på plejehjem, men også i forsvaret, inden for kulturlivet, inden for naturbeskyttelse eller i civilsamfundets institutioner, lyder det.

- Vi kender i forvejen værnepligten, hvor den historiske baggrund var, at der var en militær trussel mod Danmark, og så måtte vi have et forsvar og derfor en værnepligt.

- Vi har nogle andre udfordringer i dag og derfor også behov for dybere løsninger.

- Der følger nogle pligter med at være menneske i det her samfund, som rækker videre end bare mig, mig mig. Man er borger, men også medborger, siger den tidligere formand for Venstre til Weekendavisen.

1. januar sidste år meddelte Løkke, at han forlod Venstre efter 40 års medlemskab. Kort efter dannede Løkke et politisk netværk, som siden hen er blevet til Moderaterne.

Ved folketingsvalget i 2019 fik Løkke som daværende statsminister og V-formand over 40.000 personlige stemmer.

Moderaterne har også gjort sig tanker om en skattereform. Den er ifølge Weekendavisen opbygget om fem hovedelementer.

Jobfradraget skal blandt andet 'mangedobles' til gavn for dem, som har den laveste indkomst. Samt til gavn for dem på offentlige ydelser.

Desuden skal skatten på aktier, iværksætteri og investeringer sænkes til et internationalt konkurrencedygtigt niveau, mens grænsen for at betale topskattens 15 procent skal sættes markant op, samtidig med at der genindføres en mellemskat på ti procent.

Løkke mener også, at en skattereform skal tilføjes en CO2-afgift til gavn for den grønne omstilling.

Eksstatsministeren vil fortsat ikke sige, hvem Moderaterne peger på som statsminister.

Måske vil Løkke blive mere konkret, når næste folketingsvalg nærmer sig, siger han dog. Det skal senest finde sted om halvandet år. Og det bliver altså med Løkkes parti på stemmesedlen for første gang.