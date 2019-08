Løkke i mail til medlemmer: Alt for meget tumult

Efter flere dages uro på de indre linjer i Venstre henvender formand Lars Løkke Rasmussen sig nu direkte til partiets medlemmer.

Det sker i en mail, som er sendt til medlemmer af Venstre, og som flere medier er i besiddelse af.

'Der har været alt for meget fnidder og medietumult i forbindelse med folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommer­gruppemøde. Det skal vi nu have lagt bag os!', skriver Løkke blandt andet i mailen.

Dermed kommer der for første gang ord fra Løkke selv siden weekendens sommergruppemøde i Venstre, hvor Løkke flankeret af Kristian Jensen og Jakob Ellemann-Jensen forholdt sig til den indre uro på et pressemøde.

Siden pressemødet har uroen i partiet imidlertid fortsat, idet Claus Hjort Frederiksen har gentaget sin opfordring fra det lukkede møde, hvor han krævede Kristian Jensens afgang som formand. Den opfordring har han dog siden trukket i land.

Ifølge mailen fra Løkke er Venstres forretningsudvalg onsdag aften mødtes for at 'få luftet ud og lægge trædestenen til at komme videre i det politiske arbejde'.

I forbindelse med foretningsudvalgsmødet er der ifølge Løkke blevet udarbejdet et notat, som har 'klarlagt arbejdsdelingen i Venstres politiske ledelse'.

Det selvsamme møde refererede Claus Hjort til, da han på Facebook torsdag skrev, at han nu ikke ser nogen grund til ændringer i formandskabet.