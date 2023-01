Løkke ønsker yderligere EU-sanktioner mod Iran efter henrettelser

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) vil skrue bissen på over for Iran efter weekendens henrettelser af to demonstranter i hovedstaden Teheran.

Det siger han mandag i en pressemeddelelse, efter at Irans ambassadør i Danmark, Afsaneh Nadipour, har været til samtale i Udenrigsministeriet.

- Vi fordømmer på det skarpeste weekendens henrettelser af to unge iranske demonstranter. Det er helt uacceptabelt, og det har vi nu sagt i meget klare vendinger til det iranske styre.

- Iran har generelt bevæget sig ned ad en trist og destruktiv sti den sidste tid. Derfor ser jeg gerne, at vi indfører yderligere sanktioner fra EU's side.

- Det kommer jeg også til at tage op, når jeg i morgen rejser til Paris og Bruxelles for at mødes med mine kolleger, siger Lars Løkke.

Han var ikke selv til stede under samtalen, der i stedet blev forestået af Anders Tang Friborg, der er politisk direktør i Udenrigsministeriet.

To unge mænd blev henrettet i Iran lørdag. De var dømt for at have været med til at dræbe et medlem af den frygtede Basij-milits, der er knyttet til Irans Revolutionsgarde.

Det er ifølge en iransk domstol sket i forbindelse med en protest mod regeringen i november sidste år.

Basij-militsen har været sat ind som spydspids i den iranske stats reaktion mod de protester, som har spredt sig over hele Iran.

Iran har været præget af en folkelig opstand mod regimet siden den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt i midten af september.

EU har foreløbig indført sanktioner ad to omgange mod Iran.

Senest i midten af december, hvor 24 iranske personer og fem juridiske enheder med forbindelse til det iranske styre blev sanktioneret.

Lars Løkke nævner ikke, hvilke yderligere sanktioner, som han ønsker mod styret.