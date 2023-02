Løkke om Stephensen-sag: Det tager domstolene sig af

Udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, afviser over for B.T. at svare på, om kulturordfører Jon Stephensen (M) kan sidde i Folketinget, hvis det viser sig, at han har forfalsket en underskrift.

Det har hans tidligere bestyrelsesformand i teatret Aveny-T peget på som en af grundene til, at Jon Stephensen blev fyret fra teatret.

- Prøv lige engang at høre – hvis ellers jeg ved, hvad der er op og ned i den sag, så føler Jon Stephensen, at hans ære er gået for nær på baggrund af en masse mærkelige beskyldninger, siger Lars Løkke Rasmussen til B.T.

- Der er anlagt en injuriesag. Det tager domstolene sig af, og det har jeg fuldstændig tillid til, siger han videre.

Det er første gang, at Moderaternes formand kommenterer sagen om Jon Stephensens fyring fra Aveny-T i maj sidste år efter 11 år som direktør.

Længe ville teatrets bestyrelse ikke udtale sig om, hvad der lå bag fyringen, men tirsdag i sidste uge røbede bestyrelsesformand Henning Dyremose over for Børsen, at en forfalsket underskrift spøgte i kulissen.

- Vi er fortsat af den opfattelse, at Jon har skrevet under i en andens navn. Jeg har indtil nu ikke udtalt mig om de konkrete årsager til fyring og bortvisning, men når Stephensen udtaler sig i strid med sandheden, så må jeg nødvendigvis reagere, sagde Henning Dyremose.

På den baggrund har Jon Stephensen nu indstævnet Henning Dyremose for retten. Han forlanger en godtgørelse på 100.000 kroner i en injuriesag.

- Der er fremsat en påstand, som går - uden forbehold - på et kriminelt forhold. Det er ikke rigtigt, og derfor bliver der anlagt en injuriesag, sagde Bjarke Vejby, advokat for Jon Stephensen torsdag.

Advokaten fortalte videre torsdag til Ekstra Bladet, at Henning Dyremose påstår, at Jon Stephensen skulle have forfalsket Dansk Boldspil-Unions kommunikationschefs, Jakob Høyers, underskrift på et dokument. Det afviser Stephensen.

Jakob Høyer har siddet i bestyrelsen for Aveny-T. Han afviste torsdag over for Ekstra Bladet og B.T., at det er hans underskrift på det pågældende dokument.

Jon Stephensen blev i november sidste år valgt til Folketinget for Moderaterne.

Onsdag i sidste uge havde Stephensen en samtale med gruppeformand Henrik Frandsen om sagen.

Henrik Frandsen mente ikke, at sagen har noget med Moderaterne at gøre.

- I min optik er det her en sag mellem Jon Stephensen og Henning Dyremose, hvor der er en tvist. Det er påstand mod påstand. Det har principielt ikke noget med Moderaterne at gøre, sagde gruppeformanden til Børsen.

Oprindelig havde Jon Stephensen også anlagt en sag mod Aveny-T for brud på ligebehandlingsloven, da han mente, at fyringen var uretmæssig og en 'politisk fyring'.

Det søgsmål trak han dog mandag i sidste uge tilbage, da den ikke er 'forenelig' med hans politiske arbejde.

Der vil efter alt at dømme gå adskillige måneder, før injuriesagen kan blive behandlet ved retten.