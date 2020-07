Løkke skal vidne i Støjberg-sag om adskillelse af asylpar

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er blevet indkaldt til afhøring i Instrukskommissionen.

Det fremgår af kommissionens hjemmeside.

Kommissionen undersøger forløbet omkring den ulovlige adskillelse af asylpar i 2016 under daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Lars Løkke Rasmussen skal vidne efter sommerferien den 17. september.

Dermed har sagen om den ulovlige adskillelse og det potentielle lovbrud begået af Inger Støjberg nået den øverste top i den tidligere regering.

Også tidligere departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen og tidligere departementschef i Justitsministeriet Barbara Bertelsen skal vidne. Hun er i dag departementschef i Statsministeriet.

De nye vidner er indkaldt, efter at tidligere justitsminister Søren Pind (V) under en kommissionsafhøring har fortalt, at han orienterede Lars Løkke Rasmussen om sin bekymring for adskillelse af asylpar.

- Jeg orienterede statsministeren om, at jeg var bekymret for det, der foregik i Udlændinge- og Integrationsministeriet, fortalte Søren Pind fra vidneskranken.

– Min erindring er, at det foregik på sms, og at det ikke udløste den store begejstring. Det er ikke en hverdagsting, at en minister henvender sig til statsministeren, fordi han er bekymret for, om loven bliver brudt. Jeg kan ikke huske, jeg har gjort det i andre sammenhænge.

Søren Pind fortalte også, at han ikke husker, hvornår han sendte sms'en til partifællen Løkke. Pind har heller ikke længere sms'en.

Instruksen om at adskille asylpar blev givet i februar 2016, da Venstre havde regeringsmagten.

Instrukskommissionens undersøgelse handler om, hvorvidt der i 2016 fra Inger Støjbergs ministerium og med hendes vidende blev givet en ulovlig instruks om, at alle asylpar skulle adskilles, hvis den ene var mindreårig.

Ifølge menneskerettighedskonventionen skal hvert par have en individuel behandling.