Løkke: USA har orienteret Danmark om kinesisk ballon

Danmark er blevet orienteret af USA om den amerikanske nedskydning af en kinesisk luftballon.

Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der dog ikke vil sige meget om orienteringen.

- USA har haft en dialog med Danmark, og vi er orienteret. Men jeg kan ikke sige nærmere om indholdet, lyder det fra Lars Løkke.

4. februar blev en luftballon fra Kina skudt ned ud for delstaten South Carolinas kyst af et amerikansk F-22-kampfly.

Det skete, efter at den i løbet af flere dage var fløjet over USA og dele af Canada.

USA har kaldt det en overvågningsballon, men det afviser Kina, der kalder den et civilt fartøj til brug for forskning.

Spørgsmål: Kan der have været overvågning i Danmark også?

- Jeg kan ikke sige noget nærmere om indholdet (af orienteringen, red.), siger Lars Løkke.

Annonce:

Ifølge unavngivne diplomater og en højtstående embedsmand i den amerikanske regering blev i alt 40 lande orienteret tirsdag om nedskydningen af luftballonen. Det skrev nyhedsbureauet Reuters.

Nedskydningen af luftballonen har skabt spændinger mellem de to stormagter.

Kun timer efter at et amerikansk jagerfly skød en kinesisk luftballon ned over USA, forsøgte USA's forsvarsminister at ringe til sit kinesiske modstykke på en særlig kriselinje.

Men opkaldet, der skulle bidrage til at mindske spændingerne mellem de to lande, forblev ubesvaret.

Lars Løkke rejser søndag til USA, hvor han blandt andet skal mødes med den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

Her vil Kina og 'den geopolitisk situation' også være et emne.

- Det (luftballonen, red.) er et symbol på et meget selvsikkert Kina, som på godt og ondt engagerer sig i hele verden.

- Det skal vi finde nogle fornuftige gensvar på. Her - som i andre sager - gælder det om at man ikke bevæger sig fra den ene grøft til den anden, siger Lars Løkke.

Han siger videre, at 'man ikke kan vende ryggen til Kina'.

Annonce:

- Vi har udviklet et stadig tættere samarbejde med kineserne og har ladet vores økonomi integrere mere og mere med dem.

- Det har skabt et afhængighedsforhold, som nu udfordrer os. Hvis du kigger på sjældne jordarter og chips til vores teknologier og forsyningskæder, så er den frie vestlige verden blevet for afhængige.