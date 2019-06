Løkke: Valget bliver ikke afgjort i morgen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil gerne danne en regering hen over midten. Det siger han i den sidste partilederrunde inden valgdagen onsdag.

- Uanset om det bliver en rød eller blå regering, risikerer det at blive uregerligt. På min side af stregen har vi Nye Borgerlige og Stram Kurs, på den anden side er der nogle socialistiske partier med en økonomisk skæv politik

- Jeg vil gerne bygge en regering hen over midten, for det tror jeg, danskerne ønsker, siger han.

Videre uddyber statsministeren, hvorfor han går efter en regering henover midten.

- Jeg tror slet ikke, valget bliver afgjort i morgen, lyder det fra Lars Løkke, som dermed giver yderlige gods til spekulationerne om, at han vil gøre alt, hvad han kan for at blive siddende i statsministerkontoret ovenpå et ellers truende nederlag for blå blok.

En blok, han i dag tog livet af ved at melde ud, at han vil gå efter en regering henover midten.- Jeg vil gerne bygge en regering hen over midten, for det tror jeg, danskerne ønsker, siger han i partilederrunden.