Løkke: - Vi har svigtet

Blot tre uger at være blevet valgt til Folketinget valgte Kristian Klarskov (M) at sige farvel og tak.

Udmeldelsen kom efter en række historier i især Jyllands-Posten, der kunne afsløre, at Klarskov ikke var den succesfulde iværksætter, som han og partiet havde givet udtryk for.

Formand Lars Løkke Rasmussen (M) fortæller nu til TV 2, at partiet skulle have undersøgt Klarskovs baggrund grundigere.

- Vi har svigtet, og det kommer vi ikke til at gøre igen, fortæller han til mediet.

Gruppeformand i Moderaterne, Henrik Frandsen, afviser at andre har påvirket Kristian Klarskovs beslutning om at gå og holder fast i, at det er Klarkovs egen beslutning

Ansvaret deles

Løkke fortæller ydermere, at det er Klarskovs ansvar at gøre ærligt rede for sit cv. Han mener dog ikke, at Klarskov står alene med ansvaret i hele miseren.

Formanden fortæller til TV 2, at han personligt har et ansvar for at have lokket en masse mennesker uden politisk erfaring ind på Christiansborg - med alt det, der hører med. Her mener Løkke ikke, at han selv og partiet har gjort deres hjemmearbejde godt nok.

Han fortæller også, at Moderaterne ikke har vist rettidig omhu ved at efterprøve og tjekke deres kandidaters cv.