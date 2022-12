Løkkes kattepine: Tavs om Syriensbørn

Som løsgænger var Lars Løkke Rasmussen dybt optaget af at få de danske børn og deres mødre hjem fra Syrien. Nu er han som udenrigsminister tavs, og ifølge Enhedslisten vil det være et enormt løftebrud, hvis han sadler om.

Da Moderaternes Lars Løkke Rasmussen torsdag blev udnævnt som SMV-regeringens udenrigsminister, arvede han samtidig sagen om de fem danske børn og deres mødre, der fortsat befinder sig i Syrien - en sag, der martrede og udfordrede S-regeringen gennem store dele af dens regeringsførelse.

Og hvis Lars Løkke Rasmussen er vægelsindet i håndteringen af sagen, forstår man det godt.

For enten kommer han til at lave en gigantisk kovending, eller også vil han gå direkte imod sine regeringspartnere fra Socialdemokraterne og Venstre.

Løkke: Børn og mødre skal hjem

Ved flere lejligheder har Lars Løkke Rasmussen som formand for Moderaterne været utvetydig i sin holdning om børnene i Syrien;

De skulle hentes hjem til Danmark - sammen med deres mødre. Det var det eneste rigtige at gøre - både moralsk, juridisk og sikkerhedsmæssigt, lød det.

'Danske børn er danske børn - og de skal hjem! Om fornødent må deres mødre følge med. Udlændingepolitikken bliver ikke slap af at tage et menneskeligt hensyn til, at INGEN mødre vil skilles fra deres syge børn,' skrev Lars Løkke på sin Twitter-profil 8. april i år.

Lars Løkke Rasmussen til ministeroverdragelse i Udenrigsministeriet, hvor Jeppe Kofod gav stafetten videre. Foto: Emil Agerskov

Og på et samråd i efteråret 2021 forudså han, at sagen ville hjemsøge politikerne og myndighederne, hvis man intet gjorde.

'Jeg tror, det her kommer til at martre os i årevis, at vi nu har fem danske børn med dansk statsborgerskab, og som eviggyldigt i al fremtid, hvis tilfældet vil det, kan ende op med at stå i Danmark med de rettigheder, der knytter sig til det. Det tror jeg ikke er klogt.'

- Absurd teater på højt niveau, lød det fra Løkke om sagen om børnene i Syrien i marts 2021

Tavs udenrigsminister

Lars Løkke Rasmussens position har dermed adskilt sig fra Socialdemokraterne og Venstres kurs i sagen, idet de hidtil har krævet et samtykke fra mødrene til at lade sig adskille fra børnene, før en evakuering af børnene kunne komme på tale.

Ekstra Bladet rettede fredag henvendelse til Udenrigsministeriet, men her kunne man endnu ikke oplyse, hvad den nye ministers holdning er, selvom om han har været ganske klar i mæglet som løsgænger i Folketinget.

Fredag fik Udenrigsministeriet dog Københavns Byrets ord for, at ministeriet i forhold til menneskerettighedskonventionen ikke har pligt til også at hjemtage børnenes mødre. Sagen var anlagt af foreningen Repatriate the Children (RTC), der kæmper for at få familierne hjem til Danmark.

Det vil være et enormt løftebrud, hvis Løkke sadler om i sagen om børnene i Syrien og følger Mette Frederiksen og Jakob Ellemanns kurs, lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

'Kovending vil være enormt svigt'

Hos Enhedslisten, der i flere år har kæmpet for at få evakueret de tilbageværende børn og mødre i Syrien, forventer man, at Lars Løkke Rasmussen er til at stole på og fortsætter den kurs, han lagde som løsgænger.

- Jeg har en klar forventning til, at Lars Løkke holder, hvad han har lovet. Han har tordnet mod den behandling som, de børn, de danske børn, har fået, som sidder fanget i de syriske fangelejre – og jeg forventer selvfølgelig, at han ikke svigter dem. Det vil være et enormt løftebrud, siger politisk ordfører Mai Villadsen.

Hvordan tolker du, at han tidligere har været klar i mælet og pludselig ikke har mulighed for at svare på spørgsmålet?

- Det er ikke særligt lovende, og man må bare sige, at hver eneste dag de her børn bliver efterladt og svigtet dernede, er en dag for meget. De får det værre som tiden går. De er truede på deres psyke og fysik. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få dem hjem, og det må være den allerførste opgave, som Lars Løkke handler på. Han har været fuldstændig utvetydig i den her sag.