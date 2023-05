Lønchok for sygeplejersker: 'I får nok i løn'

Regeringen måtte i sommeren 2021 gribe ind, efter at sygeplejerskerne havde strejket, fordi de ikke fik nok i løn.

Det kan derfor komme som en overraskelse, at sygeplejersker får lige præcis den løn, de skal have.

Deres løn matcher nemlig deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelseniveau.

Sådan lyder i hvert fald konklusionen i et udkast til den endelige rapport fra Lønstrukturkomitéen, som TV 2 har set.

Komitéen har undersøgt, om offentligt ansatte får den rette løn, når tillæg og pension er medregnet.

For meget og for lidt

Alt imens sygeplejerskernes løn ifølge udkastet til rapporten er lige i øjet, er der andre faggrupper, der enten får for meget eller for lidt.

Det er især rengøringsassistenter, dagplejere og pædagogmedhjælpere, der ikke får nok i løn.

Annonce:

Derimod får læger, diplomingeniører og it-medarbejdere for meget i løn.

Komitéen har kigget på faggruppernes faktiske lønninger og ligeledes udregnet en løn ud fra LEU-faktorerne, der står for ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

- Superærgerligt

Til TV 2 fortæller Maria Mbalyowere, der er sygeplejerske på Herlev Hospital og medlem af Dansk Sygeplejeråds bestyrelse i Region Hovedstaden, at sygeplejerskerne er utilfredse med rapporten, hvis præmis er forkert.

- Man bruger udregninger baseret på ulempetillæg, men skal man sammenligne løn, så skal det være på et sammenligneligt grundlag - fra grundløn til grundløn. Det er superærgerligt, siger hun.

Rapporten forventes at danne grundlag for regeringens uddeling af i alt tre milliarder til offentligt ansattes lønefterslæb.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Dansk Sygeplejeråd, men de har afvist at stille op.

Tys-tys-sygeplejerske: Månedsløn 90.000 kr.