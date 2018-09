Löfven fældet som statsminister: Det sker der nu

Socialdemokraten Stefan Löfven er fældet som svensk statsminister ved en afstemning i Riksdagen.

De borgerlige partier stemte sammen med Sverigedemokraterna mod Löfven, der tabte tillidsafstemningen med 204 stemmer mod 142.

- Nu går regeringsforhandlingerne ind i en ny fase. For mig indebærer det, at vi skal have en regering, som får sin centrale politik igennem, siger Stefan Löfven ifølge Expressen.

Havde Löfven fået færre end 175 stemmer imod sig, kunne han være forblevet statsminister. Men de fire borgerlige partier i Allliansen og Sverigedemokraterna har til sammen 204 stemmer.

Det er uklart, hvem der skal overtage statsministerposten i Sverige, men Sverigedemokraterna vil ikke umiddelbart pege på Moderaternas formand, Ulf Kristersson.

Löfven tabte med 204 stemmer mod 142. Se øjeblikket, hvor hans statsministerpost røg, her (Video: Aftonbladet)

Hverken den borgerlige Alliansen eller den rød-grønne blok fik sikret sig parlamentarisk flertal ved valget 9. september. Ingen af dem ønsker at regere med støtte fra Sverigedemokraterna, som blev Sveriges tredjestørste parti.

Sverigedemokraterna har 62 mandater, men partiet har ikke sagt, at det vil støtte Alliansen.

Moderaternas leder og statsministerkandidat Ulf Kristersson mener, at de fire partier i Alliansen er det største reelle alternativ til den afgående regering. Han afviser et samarbejde med Socialdemokraterna.

- Vi afgav et løfte op til valget: En stemme på et af de fire partier i Alliansen var en stemme på en ny regering og et nej til Stefan Löfven.

Hvis situationen, hvor Sverigedemokraterna holdes udenfor, fortsætter, så vil Sverigedemokraterna ikke pege på Kristersson, oplyser SD-leder Jimmie Åkesson.

Og netop flere af de borgerlige partiers afstandtagen til Sverigedemokraterna gør billedet kompliceret, påpeger Lars Hovbakke Sørensen.

- Moderaterna og Kristdemokraterna er mere åbne for at lave noget sammen med Sverigedemokraterna. Centerpartiet og Liberalerna er meget stærke modstandere af Sverigedemokraterna og vil slet ikke røre ved dem, siger han.

Drude Dahlerup, professor i Statskundskab på Stockholms Universitet, ser umiddelbart to mest sandsynlige scenarier for regeringsdannelsen.

Den ene er en dansk model med de borgerlige partier i regering med støtte fra Sverigedemokraterna.

- Men de har alle sammen lovet - og ikke mindst de to midterpartier Centerpartiet og Liberalerna - at de aldrig kommer til at danne regering med Sverigedemokraterna. Så den danske model ser svær ud, siger Dahlerup.

Det andet bud er en tysk model, hvor de rød-grønne og de borgerlige partier arbejder henover midten.

- Det ser heller ikke godt ud. For Socialdemokraterna har sagt, at så skal de have statsministerposten, og de borgerlige partier vil også være statsminister, siger hun og tilføjer:

- Der er absolut den mulighed, at hvis man efter fire afstemninger ikke har fundet den nye statsminister, så bliver der nyvalg.

Sådan findes en ny statsminister i Sverige Det er formanden for Riksdagen - talmannen - der har ansvaret for at finde en ny statsminister. Mandag valgte Riksdagen formanden for Riksdagen - som på svensk kendes som talmannen. Valget endte på Moderaternas Andreas Norlén fra den borgerlige alliance. Læs om forløbet med at finde den kommende svenske statsminister her: * Regeringen er væltet i Sverige, og nu er det talmannens job at sondere terrænet og finde en statsministerkandidat, som ikke har et flertal imod sig i Riksdagen. * Riksdagen stemmer om talmannens forslag. Der kan højst stemmes fire gange, inden der vil skulle udskrives nyvalg. Det er aldrig sket i Sverige, at talmannens forslag er nedstemt. * 15. november: Deadline for en eventuel ny regering til at præsentere sin finanslov. Derfor skal talmannen arbejde hurtigt. * Hvis en ny regering ikke får sin finanslov igennem, så kan det udløse et valg. Dette kan dog først ske 25. december. * Ifølge svensk tv, SVT, har det gennem historien gennemsnitligt taget Riksdagen seks dage at udpege en regering oven på et valg. Det snit kommer formentlig ikke til at holde denne gang. Kilder: Riksdagen, SVT, TT.

Selv om Löfven blev nedstemt, kommer han til at lede en overgangsregering ind til en ny regering er på plads.

Mandag sikrede de borgerlige sig den vigtige post som formand, også kaldet talman, for forsamlingen.

Andreas Norlén fra Moderaterna blev valgt med støtte fra de borgerlige partier samt det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna, som de øvrige partier ind til videre ikke har villet samarbejde med.

