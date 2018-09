Löfven fældet som statsminister

Det er formanden for Riksdagen - talmannen - der har ansvaret for at finde en ny statsminister.

I Sverige går bestræbelserne på at få en ny regering ind i en ny fase.

Mandag valgte Riksdagen formanden for Riksdagen - som på svensk kendes som talmannen. Valget endte på Moderaternas Andreas Norlén.

Læs om forløbet med at finde den kommende svenske statsminister her:

* 25. september klokken 9.30: Riksdagen skal stemme om, hvorvidt man vil lade Stefan Löfven sidde som statsminister. Her må Löfven ikke have et flertal imod sig.

* Hvis Löfven ikke har et flertal imod sig, kan han fortsætte. Hvis han stemmes ned, vælter regeringen.

* Hvis det sidste sker, vil det være talmannens job at sondere terrænet og finde en statsministerkandidat, som ikke har et flertal imod sig i Riksdagen. Der kan højst stemmes fire gange, inden der vil skulle udskrives nyvalg.

* 15. november: Deadline for en eventuel regering til at præsentere sin finanslov. Det kan vise, hvor stærk en regering, der sidder.

* Ifølge svensk tv, SVT, har det gennem historien gennemsnitligt taget Riksdagen seks dage at udpege en regering oven på et valg. Det snit kommer formentlig ikke til at holde denne gang.

Kilder: Riksdagen, SVT, TT.