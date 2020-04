Löfven: Sveriges coronaberedskab har ikke været godt nok

Sverige var ikke tilstrækkeligt forberedt på den coronakrise, der har ramt landet og det meste af resten af verden.

Sådan lyder det lørdag fra den svenske, socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, i et interview med svenske SVT.

Han siger desuden, at landets beredskab ikke har været godt nok.

- Det er indlysende for alle på flere forskellige områder, siger han.

Sverige har markeret sig ved at have en noget mindre restriktiv tilgang til bekæmpelsen af coronavirus end mange andre lande - herunder Danmark.

Blandt andet holder de fleste restauranter fortsat åbent.

Statsministeren ser en tendens til, at gæsterne overholder regeringens råd om, hvordan man undgår smitte. Han mener dog også, at det skal have konsekvenser, hvis restauranterne ikke følger retningslinjerne.

- På de fleste restauranter overholder man rådene om at holde afstand til hinanden, og der fungerer det. Men der er også nogle steder, der ikke forstår alvoren eller er ligeglade med den.

- Hvis man ikke overholder det, så bør man lukke, synes jeg.

Statsministeren uddyber ikke præcist, hvem der skal foretage en sådan lukning. Han udelukker dog ikke, at politiet kan blive indblandet.

Löfven bliver i lørdagens interview blandt andet også spurgt, om han er sikker på, at Sverige har valgt den rigtige strategi - eksempelvis i forhold til fortsat at holde landets skoler åbne.

- Vi har især fået mange spørgsmål omkring skolerne. Vi har fået kritik af nogle. Men flere og flere siger også, at det er godt, at vi ikke lukker skolerne, fordi børnene skal have et sted at være.

- Indtil videre giver det mening at holde dem åbne. Men skulle det kræves at lukke dem ud fra et smitteperspektiv, så er vi klar til det, siger Löfven.

870 personer er hidtil registreret døde i Sverige efter at være blevet smittet med coronavirus. Det fremgår af den svenske sundhedsstyrelse Folkhälsomyndighetens opgørelse.