Löfven under kraftig kritik forsvarer svensk coronastrategi

Trods høje dødstal har Sverige valgt den rette strategi under coronakrisen.

Det fastholder den svenske statsminister, Stefan Löfven, som søndag aften kom under kraftig kritik ved en tv-debat mellem de svenske partiledere.

Oppositionen anklagede under coronadebatten regeringen for ikke at have taget styringen i kampen mod virusset.

- Vi har en dysfunktionel regering, sagde Kristdemokraternas leder, Ebba Busch.

- Det store antal, der nu sørger over, at de har mistet nogen i løbet af dette forår, er et resultat af, at Sveriges regering med overlæg har tilladt stor smittespredning i Sverige, sagde hun.

Löfven erkender da også, at noget kunne have været gjort bedre.

- Vores største fejl er, at så mange er omkommet i ældreplejen. Vi burde have testet flere, end vi har gjort, sagde statsministeren.

- Men strategien har grundlæggende været rigtig, mener han.

Fra Centerpartiet lyder der derimod en kritik af, at der ikke har været enkle og tydelige anbefalinger til personale på plejehjem om, hvordan de skulle forholde sig.

Kristdemokraterna undrer sig over, at svenskere kunne komme direkte fra ferie i Alperne og gå ud i samfundet uden at skulle i karantæne. Dermed tillod regeringen en stor smittespredning, siger Ebba Busch.

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, spørger, om regeringen egentlig har haft en strategi.

- Jeg opfatter ikke, at det har været en samlet strategi, siger han.

Jimmie Åkesson, der er partileder for det indvandringskritiske Sverigedemokraterna, påpegede, at i takt med, at dødstallet er steget, er det blevet sværere at holde mund med kritikken.

- Nogen må jo tage bladet fra munden, lød det fra Åkesson, der lørdag krævede statsepidemiolog Anders Tegnell fyret.

Inden debatten havde Åkesson erklæret, at han ikke længere ville frede regeringen.

- Borgfreden er i hvert fald blevet ophævet nu, konstaterer Tommy Möller, der er professor i statskundskab ved Stockholm Universitet, efter søndagens debat.

- Der var ganske hårde greb i kritikken mod regeringen fra oppositionens side, siger han.

Tal fra søndag viser, at i alt 4659 mennesker er registreret døde med coronavirus i Sverige siden krisens begyndelse.