Lokal bombe i Venstre

Et sandt lokaldrama har ramt Tønders kommunalbestyrelse.

Her har nuværende borgmester Henrik Frandsen, der indtil i morges var medlem af Venstre, netop meddelt, at han har meldt sig ud og i stedet oprettet en ny lokalliste.

Lokallisten, der hedder Tønder-listen, tæller foruden ham, også fem andre tidligere Venstre-medlemmer. Derudover har suppleanten, Karl Henning Clausen, også forladt Venstre til fordel for Tønder-listen.

I alt har seks af de 14 kommunalbestyrelsesmedlemmer for Venstre forladt partiet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Blev vraget

Til Ekstra Bladet fortæller Henrik Frandsen, at han blev vraget som borgmesterkandidat af Venstre i juni.

I stedet valgte lokalforeningen en udenforstående, Martin Iversen, der efterfølgende ikke er blevet inviteret med til Venstres gruppemøder i kommunalbestyrelsen.

- Vi er en gruppe i kommunalbestyrelsen, som bare ikke kan se os selv i Venstre fremover i den måde som Venstre har udviklet sig på, og den måde man har tænkt sig at drive Venstre på, siger Henrik Frandsen til Ekstra Bladet.

- Men vi føler heller ikke, at vi er færdige i politik, og vi vil gerne bidrage.

Han understreger, at han taler om Venstre i Tønder Kommune, og at han fortsat vil stemme Venstre ved kommende regions- og folketingsvalg.

S ikke fjende

Henrik Frandsen uddyber over for Ekstra Bladet, at det blandt andet er samarbejdet med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen, der har fået de seks til at stifte Tønder-listen:

- Det er nogle personer, der vil ændre Venstre over til at være et parti, der ser Socialdemokraterne som hovedfjenden, siger Frandsen.

- Det er ikke noget, vi normalt gør i Tønder Kommune, der har vi brede samarbejder.

- Jeg har været borgmester i fire år, og jeg er rigtig glad for at være borgmester. Men du skal huske på, at det er syv, der står bag projektet. Så det er et samlet projekt, der har til hensigt at forsætte det arbejde, vi har lavet.

- Så det handler ikke kun om dine egne personlige ambitioner?

- Nej. Hvis jeg nu havde meldt ud, at det kun var mig, der startede den her liste, så kunne du have ret i din antagelse.