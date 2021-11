Lokalpolitiker får 50.000 kampagnekroner fra Statens Kunstfond

En lokalpolitikers valgkampagne til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har indløst 50.000 kroner i støtte fra Statens Kunstfond.

Det skriver Radio Loud, som har fået aktindsigt i kandidatens ansøgning til kunstfonden.

Pengene er gået til Stinne Linnemann, som stiller op for partiet Rolig Revolution.

Pengene er ikke til kunst, lyder det fra hende i ansøgningen, men hun vil 'bruge sin kreative aktivisme i valgkampen'.

Roger Buch, som er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, siger til Radio Loud, at Stine Linnemann har spillet med åbne kort.

Intet galt

Men der kan stilles spørgsmål ved Statens Kunstfonds vurdering af ansøgningen, mener han.

- Det er klart, at pilen peger mod Statens Kunstfond, der har været vidende om, hvad det var, projektet gik ud på og alligevel har valgt at støtte det, siger han.

Anette Østerby, som er enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen og ansvarlig for Statens Kunstfond, anerkender over for Radio Loud ikke, at der skulle være noget galt i støtten.

- Sådan som jeg læser det, tænker hun sin kunst ind i det. Sådan som jeg læser det, har hun tænkt sig at producere noget kunst, der knytter sig til valgkampagnen, siger hun.

Adspurgt, hvorfor det ikke har nogen betydning for hende og Statens Kunstfond, at pengene reelt set bliver brugt til at føre valgkamp, svarer hun, at så længe pengene går til, at kunstneren i sidste ende kan producere kunst, er det godt nok.

DF uenig

Den forklaring køber Peter Skaarup, som er gruppeformand for Dansk Folkepartis folketingsgruppe og medlem af Folketingets Kulturudvalg, dog ikke.

- Jeg er dybt uenig. Jeg mener grundlæggende, at der skal være nogle klare regler for, at kunststøtte ikke går til valgkamp. Det er en skævvridning af valgkampen, siger han til Ritzau.

Han planlægger at rejse sagen over for kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Det optimale og rigtige må være, at kulturministeren skærer ud i pap over for Statens Kunstfond, at man har relativt frie vilkår at arbejde under, men at når det handler om valgkamp, må reglerne være ens - der skal Statens Kunstfonds midler ikke gå hen, siger han.