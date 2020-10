Lord Nelsons heltestatus skal undersøges

Historikere i Storbritannien er gået i gang med at undersøge, om noget af glorien skal pilles af admiral Horatio Nelson, måske bedre kendt som Lord Nelson.

Han har været død i over 200 år, men han er en britisk nationalhelt. Der står et monument over ham på Trafalgar Square i London, og der en Nelson-udstilling på søfartsmuseet i London.

Og på det museum, The National Maritime Museum, er eksperter nu i gang med at gennemgå bøger og gamle dokumenter for at se, om søhelten havde en side, som ikke er acceptabel i dag, skriver britiske medier.

Avisen Daily Telegraph skriver, at avisen har set interne dokumenter fra museet.

De siger, at museet vil udnytte det 'momentum, der er bygget op af Black Lives Matter'.

Så derfor undersøger museet, om der er 'aspekter om slaveri i forbindelse med den kongelige britiske flåde'.

Det kan betyde, at der bliver ændringer i Nelson-udstillingen.

Black Lives Matter er en bevægelse, der er opstået i USA.

Den protesterer mod politivold mod sorte, men den har også kritiseret, at der er rejst statuer og monumenter af fremtrædende officerer fra de gamle sydstater, der kæmpede i borgerkrigen i USA for at bevare slaveri.

I andre lande, herunder i Storbritannien, har bevægelsen også angrebet og i nogle tilfælde nedrevet statuer af personer, som ifølge bevægelsen var slavehandlere, da Storbritannien var en stor kolonimagt.

Avisen Metro skriver, at Lord Nelson så vidt vides ikke havde direkte forbindelser til slaveri.

Han ejede ikke slaver eller havde noget med slaveskibe at gøre.

Men i 1805 - samme år som han faldt i Slaget ved Trafalgar- skrev han et brev til en ejer af en sukkerplantage i Jamaica.

I brevet skriver admiralen, at han altid har været og altid vil være en fast 'ven af vort kolonisystem'.

Og i kolonialiseringen var der slaveri.