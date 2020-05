Lort i Øresund: Taget med bukserne nede

Miljøminister Lea Wermelin løftede begge øjenbryn, da hun i weekenden læste, at 290.000 kubikmeter pis og lort skulle spules ud i Øresund fra mandag og fem dage frem.

Det var noget møg, mente ministeren.

- Jeg undrer mig meget over sagen og deler bekymringen i forhold til havmiljø og badevandskvaliteten, sagde hun til Ritzau og opfordrede samtidig Københavns Kommune til at stoppe udledningen.

Man skulle dog tro, at ministeren havde haft rig mulighed for at stoppe lorte-sagen for længe siden.

Lea Wermelins egen styrelsen, Miljøstyrelsen, blev orienteret om, at Københavns Kommune have givet tilladelse til udledningen allerede 13. maj - mere end ti dage før udledningen skulle findes sted.

Miljøministeren og Københavns Kommune er kommet i blæsevejr, efter det kom frem, at 290.000 kubikmeter spildevand skulle udledes i Øresund. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kom bag på mig

Tidligere mandag blev udledningen udskudt til oktober, hvor den forventes at få færre konsekvenser for biodiversitet og algeopblomstring.

Ikke desto mindre udtaler Lea Wermelin over for Ekstra Bladet, at det kommer gevaldigt bag på hende, at Miljøstyrelsen for længst havde fået besked om udledningen.

Hun vil dog ikke svare på, om styrelsen begik en fejl ved ikke at videregive beskeden.

- Kendte du til sagen på forhånd?

- Nej, jeg hører først om sagen, da den begynder at køre i medierne, men jeg tror, at vi alle gerne ville have kendt til den noget før.

- Og det kom bag på mig, at Miljøstyrelsen var orienteret, men som reglerne er i dag, kan hverken de eller jeg gribe ind.

- Begik styrelsen en fejl ved ikke at orientere dig om tilladelsen?

- Jeg tror, at vi alle gerne ville have vidst noget om sagen noget før, for det endte med, at der skulle handles fem minutter i 12, men det er en kommunal afgørelse, hvor jeg ikke har mulighed for at gribe ind, og det har Miljøstyrelsen heller ikke, siger hun.

På bagkant

- Du ville gerne have kendt til sagen noget før. Har Miljøstyrelsen sovet i timen?

- Du vil gerne gøre det til Miljøstyrelsens problem, og som jeg siger klart, tror jeg, vi alle gerne ville have vidst det før, fordi der skulle handles fem minutter i 12, men det er en kommunal afgørelse, som jeg ikke kan gribe ind over for, og det kan Miljøstyrelsen heller ikke.

- Hvis du ikke kan gribe ind, hvorfor vil du overhovedet orienteres?

- Det er det, jeg siger - jeg tror alle, at vi gerne ville have vidst noget om den her sag noget før.

- Så det er ikke et spørgsmål om, at det handler om mig specifikt, men det handler om, at den her sag kommer bag på langt de fleste, som hører om den i medierne, men det er en beslutning, der er truffet i Københavns Kommune, siger Lea Wermelin.